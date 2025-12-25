Viral Galeri Viral Tıkla Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü! Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile ilgili çarpıcı detay!

Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü! Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile ilgili çarpıcı detay!

Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, Trablus'a gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra Haymana ilçesinde düştü. Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 5'i asker 8 kişi hayatını kaybetti. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu kazayla ilgili çarpıcı detayları bugün köşesine taşıdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2025 07:38
Libya heyetini taşıyan jet Ankara’da düştü! Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile ilgili çarpıcı detay!

23 Aralık Salı günü akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya Trablus Mitiga Havalimanı'na gitmek üzere havalanan özel jet Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü.

Libya heyetini taşıyan jet Ankara’da düştü! Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile ilgili çarpıcı detay!

Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 5'i asker 8 kişi hayatını kaybetti.

ANKARA'DA UÇAK DÜŞTÜ! OLAY YERİNDEN EN GÖRÜNTÜLER
Libya heyetini taşıyan jet Ankara’da düştü! Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile ilgili çarpıcı detay!

Kazada hayatını kaybeden ve Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile ilgili Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugün çarpıcı detayı köşesine taşıdı.

İşte Müderrisoğlu'nun "Haddad, daha önce hep tarifeli uçakla gelmiş!" başlıklı yazısı:

Libya heyetini taşıyan jet Ankara’da düştü! Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile ilgili çarpıcı detay!

Komplo teorisi, karmaşık veya sarsıcı bir olayın; güçlü, gizli ve çoğu zaman kötü niyetli aktörler tarafından planlandığı varsayımına dayanan açıklama modeline deniliyor. Kanıta değil şüpheye yaslanıyor ve boşlukları tahminle dolduruyor.

Libya heyetini taşıyan jet Ankara’da düştü! Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile ilgili çarpıcı detay!

Ama öte yandan… AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Alâ'nın da dediği gibi, "Ortadoğu'da tesadüfler bile plânlıdır!"
Şimdi, son bir ayda yaşanan şu kritik hadiselere, Türkiye'nin stratejik ilişkileri bağlamında bakmakta fayda var.

