Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü! Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile ilgili çarpıcı detay!
Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, Trablus'a gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra Haymana ilçesinde düştü. Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 5'i asker 8 kişi hayatını kaybetti. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu kazayla ilgili çarpıcı detayları bugün köşesine taşıdı. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 07:38