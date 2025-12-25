Viral Galeri Viral Liste Şile Belediyesi'nde milyonluk rüşvet vurgunu! Liste ortaya çıktı: Tek tek not almışlar

Şile Belediyesi'nde milyonluk rüşvet vurgunu! Liste ortaya çıktı: Tek tek not almışlar

Rüşvet ve yolsuzluklarla sık sık gündeme gelen CHP'li belediyelerde bu kez Şile'de yeni bir skandal patlak verdi. CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik temmuz ayında düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz'ın telefonundan rüşvet listesi çıktı. Bu kapsamda temin edilen milyonlarca lira rüşvetlerin ve yapılan harcamaların tek tek yazıldığı belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 08:50 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 09:59
Şile Belediye’nde milyonluk rüşvet vurgunu! Liste ortaya çıktı: Tek tek yazmışlar

CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk vurgununda her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor.

Şile Belediye’nde milyonluk rüşvet vurgunu! Liste ortaya çıktı: Tek tek yazmışlar

TELEFONDA RÜŞVET LİSTESİ
Son olarak CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik temmuz ayında düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz'ın telefonundan rüşvet listesi çıktı.

Şile Belediye’nde milyonluk rüşvet vurgunu! Liste ortaya çıktı: Tek tek yazmışlar

33 MİLYON 500 BİN TL VE 75 BİN DOLAR RÜŞVET
Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, tutuklu eski Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın Kaçmaz'a tutturduğu rüşvet listesinde toplamda 33 milyon 500 bin TL ve 75 bin dolar rüşvet temin edildiği bildiği yer aldı.

Şile Belediye’nde milyonluk rüşvet vurgunu! Liste ortaya çıktı: Tek tek yazmışlar

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI SAHNEDE
Öte yandan Şile Belediyesi'ne yönelik salı günü düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB İlçe Belediyeleri Koordinatörü Tonguç Çoban'ın CHP'li belediyeleri saran rüşvet ve yolsuzluk sarmalının organizasyon, sevk ve idaresinde önemli rol oynadığı belirlendi.

Şile Belediye’nde milyonluk rüşvet vurgunu! Liste ortaya çıktı: Tek tek yazmışlar

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

SON DAKİKA