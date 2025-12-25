Viral
Şile Belediyesi'nde milyonluk rüşvet vurgunu! Liste ortaya çıktı: Tek tek not almışlar
Rüşvet ve yolsuzluklarla sık sık gündeme gelen CHP'li belediyelerde bu kez Şile'de yeni bir skandal patlak verdi. CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik temmuz ayında düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz'ın telefonundan rüşvet listesi çıktı. Bu kapsamda temin edilen milyonlarca lira rüşvetlerin ve yapılan harcamaların tek tek yazıldığı belirlendi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 09:59