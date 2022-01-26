Ahmet Davutoğlu,buyurmuş.Ben diyorum.Haziranda erken seçim olamaz.2023 Haziran'ı değil ha, bu yılın haziranı, yani beş ay sonra.İktidar beş ay sonra erken seçime gitmek için bu martta, yani iki ay sonra karar almak zorunda.Buna,söylersekdenir.Bu palavrayı sıkmaktan usanmadılar.Olmayacağını kendileri de biliyorlar, amaç parti örgütlerini sıkılamak, gevşemelerini önlemek. Memur gazetelerine de, okurlarını heyecanlara gark etmeleri için malzeme vermek.Tarihini de ikide bir değiştiriyorlar, 2020 demişlerdi, sonra 2021 oldu, şimdi 2022... Haziran olurmuş ama ekim de olurmuş...Halkın buna bir tarafıyla gülmediğini sanıyorlar.

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yüzde 1'i aşamayanoy oranıylanesine güveniyor?çalışıyor.için de,için de durum farklı değildir.İttifaka bir ucundan dahil olacak, sonra da hiç hak etmediği bir başkan yardımcılığı...Yüzde 1 oy alacak adam Türkiye'yi yönetenlerden biri olacak.Buna da demokrasi diyecekler.Yoksa düşlerinde bir dışişleri bakanlığı falan mı görüyor? (Başbakanlık yok, onu Akşener kapmış ya.) Ama asıl ABD'nin CHP konsolosukendini o göreve hazırlıyor.Aman, Davutoğlu o göreve gelirse, Suriye'ye daldığı gibi bu sefer de İran'a dalmasın... Tahran'da cuma namazı kılmak üzere...Elinde petrol yok, doğalgaz bile yok, emperyalizm yapmaya kalkıyorsun...İmparatorluğu yeniden ihya edecek...Bu kadarınıbile hayal edemezdi...

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Yenilgileri, eski sisteme dönmenin her şeye yeteceğini sanmalarından kaynaklanacaktır.Aslında satacakları başka bir mal da yoktur. Bazılarınınhariç.Halk başkanlık sisteminden şikâyetçi değil.Pahalılıktan şikâyetçi, o kadar.Kararsızlar, başkanlık sisteminden pişman oldukları için kararsız değiller.lafı bu sefer hiç duyulmadı.Kazansalar, asıl büyüko zaman başlayacaktır.Örnek istiyorsanız İstanbul Belediyesi'nin haline bakabilirsiniz.