"Yabancılar için" yapılmış bir siyasi gündem araştırması...

Muhalif basının keklediği "yurdum insanı" için değil yani.

Sorulmuş: "Muhalefet Türkiye'nin gündemini ve sizin gündeminizi oluşturan sorunları çözebilir mi?" Yüzde 56.3 "Hayır, çözemez" demiş.

Muhalefete inanan seçmen yüzde 32.7...

"Hepsi bir Erdoğan etmiyor milletin gözünde" yorumu yapılıyor.

"Yabancılar da bunun farkında" deniyor.

Bakalım Joe Biden ne diyecek?

Şapkasından yeni bir tavşan çıkarması için vakit daralıyor.

Tavşan çok da eti budu yok. Yahnisi yavan olur.

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HEP O ŞARKI

Bir kere daha denediler. Seçim yaklaştıkça birkaç kere daha deneyecekler.

Erdoğan'ın yeniden adaylığını koyma hakkı var mı yok mu?

Olmadığını söylüyorlar.

Oysa Erdoğan'ın ilk başkanlığı "eski Anayasa'ya" göreydi.

Yeni bir Anayasa yürürlüğe girince eskisi "kadük" olur.

Yeni Anayasa'ya göre Erdoğan bir kere seçilmiştir, ikinci seçime girebilir, bu kadar basit.

Bunu tartışma konusu yapmayı elbette gene deneyecekler ama tutturamayacaklar.

Derken derken, tartışmayı bir çırpıda bitirecek bir madde keşfettiler:

"Parlamento seçim kararı alabilir ve bir cumhurbaşkanı, ikinci dönemi ise aday olabilir."

Vallahi biz söylemedik, kendileri buldular.

"Seçim kararını parlamentoya aldıracak" diyorlar.

Laf bitti ama onlar lafı bitirmezler.

Ne yani, Serenay'ı mı tartışsınlar?

Şimdilik "Girsin de yenilsin isteriz" diye kıvırdılar.

O zoraki çaba asıl Erdoğan gene kazandıktan sonra alevlenir.

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AFAD VE IQ

"Karlı ve buzlu havalarda vücudu sıcak tutacak elbiseleri tercih edin.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı