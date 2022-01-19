Milletçe çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız.Bu sorunun çözümü geleceğimizi belirleyecek.Çözülemezse yandık...Sorun şu: Muhalefet liderlerinin ortak toplantısında kim nerede oturacak?Yaa, ne sandınız?...Muhalefet liderleri içinde lider de var lidercik de var.Oy oranlarına bakaraktan yani...Bunlar toplanacaklar ve bir açıklama yapacaklar.Açıklamada,şeklinde müthiş, beklenmedik,duyulmadık bir vaat yer alacak.Tabiifalan da diyecekler, taçlandıracağız, taç giydireceğiz, taç atışı yapacağız, vb.Ortada başka da bir şey yok.Anayasa taslağı falan beklemeyin.

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Başka gelişmeler de varmış...Davutoğlu, ittifakın adının değiştirilmesini istiyor.örneğinden yola çıkarakfalan da düşünülebilir.İyi de, kim nereye nasıl oturacak?Kemal Bey'i başa koysan ayrı dert, sona koysan hiç olmaz.Ciddi ciddi tartışıyorlarmış!Alfabetik sıraya göre otursalar, sıralama CHP, DEVA, DP, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet oluyormuş...Liderlerin isimlerine göre sıralasalar Ahmet Davutoğlu başa geliyor, onu Ali Babacan izliyor...Bu tabii soyadı sırasına göre.İsimlerigöre sıralamak da bize özgü bir kıroluktur...Öyle yapsalar, bu sefer gene Davutoğlu öne çıkıyor.yapsalar, en küçük partinin başkanı Temel Reis en başa!kurmayı akıl edemiyorlar.Böylece herkese eşit konum sağlanır.Hani kırk sekiz sene evvelki Kıbrıs barış görüşmelerindevegibi...İnsanın aklına başka formüller de geliyor:ToplantıyaHDP de katılsın.HDP temsilcisi, Kemal Bey'in sırtına çıksın. Böylece seçmene de somut bir mesaj verilir.Mesela Pervin Hanım olabilir.O güne kadar Selahattin Bey de hapisten çıkarsa gelip orada amuda kalkabilir.Şenlikli olur, fena mı?