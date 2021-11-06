Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın eşi Beyza Hanım koronaya yakalanmış. Acil şifalar dileriz.

Şimdi Fatih Bey de karantinada.

Erbakan, aşı karşıtlığıyla tanınıyor.

Aman dikkat etsinler, partinin ikinci adamı Şehzade Abülhamid Kayıhan Osmanoğlu'na bulaştırmasınlar!

Birinci Murad savaş meydanında şehit olmuştu, arslan gibi Üçüncü Abdülhamid'i yoğun bakımda kaybetmeyelim.

Erbakan, "Daha önce Kovid yoktur diye bir ifade kullanmadım" diyor.

Ama Maltepe'de miting düzenleyenler arasında yoktur diyenler vardı...

Bakalım Erbakan da "Beni aşı karşıtıyım demedim" noktasına ne zaman gelecektir?

Şimdilik aşının koronaya karşı hiçbir koruma sağlamadığını söylüyor...

Biz eşek olduğumuz için sağladığını umuyoruz.

***

TURKISH COFFEE AND SYMPATHY



Kılıçdaroğlu, derin tarih bilgisiyle "Atatürk'ün yurt dışına çıkıp da böyle bir pozisyona düştüğünü gördünüz mü?" diyor.

Erdoğan-Biden görüşmesini kastediyor.

Daha önce de Alman ajanı Alexander Parvus Helphand'ı "Türk büyüğü" sanmıştı. Atatürk'ün de Köy Enstitüleri'ni kurduğunu sanıyordu...

Kültürlü adamdır vesselam.

Hayır, görmedik, çünkü Atatürk cumhuriyet döneminde yurt dışına hiç çıkmamıştır.

Hiç çıkmazsa hiç düşmez tabii.

"Niçin çıkmadı?" diye sorduğumuzda küfür yemiştik.

Niçin Roma'ya gidip Mussolini'yle, Moskova'ya gidip Stalin'le, hatta Berlin'e gidip Hitler'le bire bir görüşme yapmamıştır?

Büyük önder bu, hiç onların ayağına gider mi?

İngiliz kralı onun ayağına gelir.

Oysa bu yalandır.

Sekizinci Edward, Atatürk'ü ziyarete gelmemişti, yatıyla çıktığı Akdeniz gezisinde İstanbul'a da şöyle bir uğramıştı... Yanında da metresi Bayan Simpson... Bu "turistik" bir geziydi...

Bunu haber alan Atatürk hemen trenle İstanbul'a gitti, onu karşıladı ve Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı.

Edward sarayda kalmadı, kraliyet yatında geceledi, sarayda yalnızca kahve içtiler. Türk kahvesini beğendi.

Mesele bundan ibarettir.

Ama Kemalistler bunu, "Koskoca İngiliz kralı, Atatürk'ün ayağına geldi" diye pazarladılar.

Yerseniz.

Yediniz.