Anlayamıyorum...diyen aziz halkımız...diyen aziz halkımız...Nasıl olmuştur dayiyapmayı başarmıştır?Rumca peynir demek. Sütlü peynir tatlısı demektir bu, üçle beşle ilgisi yok.Acaba necip medyamızın bunda katkısı var mı?Futbolcu Kosecki'yi deyapmışlardı...Eh, lumpenimizı dayapmış insandır.Recep İvedik öyle demiyor muydu?

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Pekine halt etmektir?O heceyi telaffuz etmemek için tabii...Hani bir şeye dediyorlar ya, onun gibi.Peki sevgili kardeşim Güntekin Onay gibi şunun ortasını bulmayı,deyip geçmeyi niçin beceremiyorsunuz?Bir dederdimiz var tabii.ı nasıl Cagne yaptınız arslanlar?Halkımız anlasın diye...Halkımız mı, spor medyasının lumpenleri mi?O zaman niçindeyip geçemiyorsunuz da kiminizkiminizdiyebocalıyor?Tedavinizi hangi doktor gerçekleştirecek?

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İmam ve cemaat hani...

"Schindler'in Listesi" filmindeki SS komutanı Amon Goeth, malum nedenlerle dublajda "Got" olmuştu.

Tamam da, eski TRT'nin de yatacak yeri yoktur.

"Anjelik" filminde, kızın bir eski sevgilisi vardır, işi haydutluğa vurmuş Calambredaine...

"Kalambröden" okunur, hani Giuliano Gemma oynuyordu.

TRT onu dublajda "Kalambos" yaptı.

Sanki herif Balkan dağlarında Yunan cengâveri...

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PEKİ NE DESİNLER?

"Söz veriyorum, Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler." Kemal Kılıçdaroğlu

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KILLI TEREYAĞI

"Biz bütün sorunları tereyağından kıl çeker gibi çekeriz ve çözeriz." Kemal Kılıçdaroğlu