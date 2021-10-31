Doksan sekizinci yılını kutladığımız anlı şanlı cumhuriyetimizde azınlıkların vatandaşlık hakları çiğnenmiştir.Eh, cumhuriyet fazilettir ama bu da bir rezalettir.olduğu, devletin bakanları tarafından dilegetiriliyordu, daha ne?Gayrimüslimler devlet memuru olamıyorlardı.Müslüman azınlıklar da ancakolabiliyorlardı.Türkiye'ye demokrasi gelmişti, bazıgazetecilerin deyimiyle!Lefter Küçükandonyadis milli takımda futbol oynayabiliyordu ama Fedon Kalyoncu'yu çok özlediği gibiyapmıyorlardı...Askerde Yahudileri mutlakaayırırlar (para işlerinden anlıyorlarya), ellerine de silah vermezlerdi, silah kullanmayıöğrenmesinler diye...Azınlıklar ticaretle iştigal edebiliyorlardı ama İnönü faşizmi onları da Varlık Vergisi'yle yok etmeye yönelince işin iyice tadı kaçtı.Ve 1950 yılının devrimi ufukta belirdi.Azınlıklardan bir-iki mebus çıktı, bu da bir aşamaydı.Ama temel sorun olduğu gibi kaldı.O kadarMenderes'in de boyunu aşıyordu.Tıpkı kambiyo rejimini değiştirmenin, KİT'leri satmanın da aştığı gibi.

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Bir kaymakam adayımız varmış şimdi, Berk Acar.

Kendisi Ermeni.

Eee, ne olmuş yani?

Hukukçu. İngilizce de biliyor. 26 yaşında. Kaymakamlık sınavını başarıyla tamamlamış, atama bekliyor.

Bakalım kaymakam olabilecek mi?

Bunun için sınavları geçmek, ilgili fakültelerden birini bitirmiş olmak (hukuk, işletme, iktisat, idari bilimler), 35 yaşın üzerinde olmamak, askerliğini de yapmış olmak şart.

Şartnamede "Ermeni olmamak" diye bir madde yok!

Bakalım atanacak mı?

Gerçek devrimcilik budur.

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ÖZGÜRCE ÖLÜYORLAR



Gün geçmiyor ki gazetelerde "Aşı olmadığı için öldü" haberleri çıkmasın...

Koronadan ölenlerin ezici çoğunluğu aşısız.

Aşı olmama haklarını saklı tutuyorlardı...

Bunu "liberalizm" sanıyorlardı.

Kimi budala da "günah" diye yanaşmıyordu.

"Çip takıyorlarmış" safsatasına inanan zavallı da çoktu.

Gerçi gazetelerde "Çok pişmanım" demeçleri de yayınlanıyor, bunların kaçı gerçek, kaçı magazin servisleri tarafından "fabrike"dir bilmiyoruz; çünkü oksijen tüpünü çıkarıp da o durumda demeç vermek pek kolay olmasa gerek...

Ama acı gerçek, pisi pisine ölüp gittikleridir.

Evet arslanlar, mikroçipten kaçalım derken pamuk geliyor bir yerinize...