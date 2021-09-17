Bu memlekette siyasi parti sayısı 116'yı bulmuş.Canı sıkılan parti kuruyor.Hiçbir varlık gösteremeyeceğini, hatta çoğu seçime bile giremeyeceğini bile bile.İnsan bunu neden yapar?Gazetelerde adı geçsin, belki televizyonda da sözü edilsin diye.İkincisi, evde canı sıkılmasın, lumpen kahvehanesinde okey oyununa mahkûm olmasın diye.Parti kurdum dümeniyle genel merkezde kumar oynatıp mano toplayanlar var, onları adam yerine koymuyoruz da...Meşhur olduklarını mı sanıyorlar?Çok kısa bir süre olabilirler tabii.Hani maçlarda, kamera onu gösterince sevindirik olup durduğu yerde zıp zıp zıplayanlar gibi...Kim demişti,diye?O süre şimdi bir buçuk saniyeye düştü.

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Bir siyasi partinin adının bir anlamı olması gerekir.Partinin programı, adındaolacaktır.Örneğin Komünist Partisi ya da Sosyalist Parti isimleri, ayrıca açıklamaya gerek bırakmayacak netliktedir.İşçi Partisi de öyle.Pekine demektir?Ötekilermi oluyorlar?Kezade öyle...Ötekilermi yani?Pekine yapacak, Yunan ordusuna mı saldıracak?

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Cumhuriyet Halk Partisi, evet, adına sonradan eklenmiş de olsa cumhuriyetin partisidir ama halkın partisi değildir.Öyle olsaydı yetmiş yıldır bu durumda kalmazdı.daha anlamlı birisim olurdu...Ya dami demeli?EMÇEBİP gibi bir şey...adı üstünde, buna tepki olarak kurulmuştur ve eşraf-bürokrat ittifakının çözülmesini simgeler. Bürokrat hegemonyasına karşıdır, Anadolu tüccarı adına demokrasi ister.27 Mayıs kurbanlarınınhavasıyla kurulmuş ve fakat bunu yapmamıştır. İspanyol sağcı ve solcularının Franco'nun ölümünden sonra demokrasiye dönebilmek için üzerinde anlaştıklarıyanigibi bir yol tutmuştur.bunun üzerine Demirel'den koptular ve ayrı bir parti kurdular ama tutunamadılar, köprülerin altından nice sular akmıştı...

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nin ne anlama geldiği son derece açık seçiktir.de öyle.dekelimesiyle kimliğini ve niyetini belli etmektedir.Oysane demektir?Kahvaltılık tereyağı reklamı gibi...