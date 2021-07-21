Kuzey Kıbrıs'a "" yapılıyor. Hem başkanlık sarayı hem parlamento binası.Meğerse KKTC başkanı eski İngiliz sömürge vali yardımcısının konutunda otururmuş...Meğerse meclis de 1974 öncesi Rumlar'dan kalma bir sigara fabrikasıymış...Eh, İstanbul da 1453 öncesi Rumlar'dan kalma bir şehir değil miydi?Bu adım, kırk yedi yıl sonra yeni bir Türk devletinin artık ciddi şekilde doğuşudur.Çünkü bugüne kadar ""...Artık "" beklentiside burada sona eriyor.Kimse tanımasa da bu bir devlettir.Bağımsızdır diyemiyoruz tabii...Ama Kılıçdaroğlu gelir de bırakırsa bilmem.

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Türkiye, attığı bu adımla "" de açık seçik beyan etmiş oluyor.Avrupa her fırsatta Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini belirtip duruyor. Angela Merkel daha geçen gün tekrarladı.Türkiye de bunun mümkün olmayacağını açık seçik belirtip duruyor.Bu, Avrupa açısından "", Türkiye açısından da" tavrıdır.Ama komedi daha yıllarca oynanacak...Onlar "" diye oyalayacaklar, biz de "" diye avunacağız.Bir kere daha özetleyelim:Türkiye Kıbrıs'tan askerini çekmediği sürece AB'ye giremez.Türkiye Suriye'den, Libya'dan çekilmediği sürece de AB'ye giremez.Türkiye, enflasyonunu yüzde 3'e düşürmediği sürece de AB'ye giremez.Belki hepsinden önemlisi, Türkiye Müslüman olduğu sürece de AB'ye giremez. Yani ilelebet.Bunu hem biz biliyoruz hem de onlar biliyorlar.Karşılıklı "" yapılıyor.Aha da "" şekilde anlattım.Ama siz isterseniz daha yıllarca pek kimsenin okumadığı gazetelerin pek kimsenin okumadığı dış haberler sayfalarında başı bitmez sonu gelmez yorumlar falan izleyebilirsiniz...Avrupa Birliği'ne girmeye hazırlandığınız şu günlerde(!) bayramınız mübarek olsun.