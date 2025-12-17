Nar kırma günü ne zaman? 21 Aralık kış gündönümü ritüeli ne anlama geliyor?

Geleneğe göre nar kırıldığında taneler ne kadar çok dağılırsa, evin bereketi ve bolluğu da o kadar artıyor. Birçok kültürde olumlu anlamlar taşıyan nar, Anadolu'da da yeni yıla umut ve bereketle girmenin simgelerinden biri olarak görülüyor.