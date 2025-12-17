Nar kırma günü ne zaman? 21 Aralık kış gündönümü ritüeli ne anlama geliyor?
21 Aralık kış gündönümüyle birlikte nar kırma ritüeli yeniden gündeme geldi. Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gecesinin yaşandığı bu özel günde, bolluk ve bereket getirdiğine inanılan nar kırma geleneği uygulanıyor. Aile bireylerinin bir araya gelerek dilek tuttuğu ritüel, kış mevsiminin başlangıcıyla ilişkilendiriliyor. Kış gündönümünde nar kırma nedir, nasıl yapılır ve hangi saatte gerçekleştirilir soruları ise merak ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 13:33