Türkiye'de bir ilk! Olumsuz uçuş trafiğine önlem: İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına yerleştirildi
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında Kuş bilimcisi olarak adlandırılan Ornitologlar, Türkiye'de ilk kez görev yapmaya başladı. Ornitologlar, havalimanları ve çevresinde yaban hayvanlarını izleme, kaçırma ve raporlama süreçlerinin takibini yapacak. Ayrıca Ornitologlar uçuş trafiğini olumsuz etkileyen kuşların davranış biçimlerini tespit ederek havalimanları çevresinde önlem alacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 17.12.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:10