Türkiye'de bir ilk! Olumsuz uçuş trafiğine önlem: İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına yerleştirildi

Bu bağlamda Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ornitologlar görev yapmaya başladı. Kuş bilimcisi olarak adlandırılan Ornitologlar, havalimanları ve çevresinde yaban hayvanlarını izleme, kaçırma ve raporlama süreçlerinin takibini yapacak. Yaban hayvanlarının teşhis edilmesi, gerektiğinde uzaklaştırılması, periyodik olarak kuş göçlerinin takip edilerek raporlanması da görevleri arasında yer alacak. Ayrıca görevliler davranış biçimlerini tespit ettiği kuşların havalimanları çevresine yaklaşmasını engelleyecek.