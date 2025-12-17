Kilo aldırır sanılıyor ama her ekmek aynı değil! Bu ekmek sindirimi destekliyor, kabızlığa iyi geliyor

Çalışmada yer almayan ancak bulguları değerlendiren New York'lu gastroenterolog Dr. Roshini Raj, çavdar ekmeğinin etkisini lif yapısıyla açıklıyor. Raj'a göre çavdar, hem çözünebilir hem de çözünmez lif içeriyor. Bu da dışkının hacmini artırırken bağırsaklara su çekilmesine yardımcı oluyor ve tuvalete çıkma sıklığını olumlu yönde etkiliyor.