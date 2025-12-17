Viral Galeri Viral Liste Kilo aldırır sanılıyor ama her ekmek aynı değil! Bu ekmek sindirimi destekliyor, kabızlığa iyi geliyor

Kilo aldırır sanılıyor ama her ekmek aynı değil! Bu ekmek sindirimi destekliyor, kabızlığa iyi geliyor

Ekmek çoğu zaman sindirim sorunlarının başlıca suçlusu olarak görülüyor. Ancak yeni bilimsel bulgular, doğru ekmek tercihinin bağırsak hareketlerini düzenleyebileceğini ve kabızlığı hafifletebileceğini ortaya koyuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 12:09
Her ekmek aynı değil! Bu ekmek sindirimi destekliyor, kabızlığa iyi geliyor

Kabızlık, modern yaşamın en yaygın sindirim problemleri arasında yer alıyor. Uzun süredir ekmek tüketiminin bu sorunu artırdığı düşünülse de, son araştırmalar bu algıyı sorgulatıyor. İngiltere merkezli bilim insanları tarafından hazırlanan yeni çalışma, özellikle tek bir ekmek türünün bağırsak sağlığı üzerinde dikkat çekici etkiler yarattığını gösteriyor.

Her ekmek aynı değil! Bu ekmek sindirimi destekliyor, kabızlığa iyi geliyor

BU EKMEK SİNDİRİMİ DESTEKLİYOR

King's College London öncülüğünde yürütülen ve yetişkinlerde kronik kabızlığa odaklanan çalışma, alanında "kronik kabızlığı olan yetişkinler için kanıta dayalı ilk beslenme kılavuzu" olarak tanımlanıyor.

Her ekmek aynı değil! Bu ekmek sindirimi destekliyor, kabızlığa iyi geliyor

Araştırma, geleneksel lif odaklı önerilerin her zaman beklenen faydayı sağlamadığını, bunun yerine bazı özgül besinlerin daha etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Bu kılavuzda öne çıkan üç besin dikkat çekiyor: kivi, maden suyu ve çavdar ekmeği.

Her ekmek aynı değil! Bu ekmek sindirimi destekliyor, kabızlığa iyi geliyor

ÇAVDAR EKMEĞİ NEDEN FARKLI?

Araştırmanın yazarlarından Eirini Dimidi, elde edilen bulguların klasik yaklaşımları sorguladığını belirtiyor. Dimidi'ye göre, özellikle çavdar ekmeği, bağırsak fonksiyonlarını destekleyen özellikleriyle diğer ekmek türlerinden ayrılıyor.

Her ekmek aynı değil! Bu ekmek sindirimi destekliyor, kabızlığa iyi geliyor

Çalışmada yer almayan ancak bulguları değerlendiren New York'lu gastroenterolog Dr. Roshini Raj, çavdar ekmeğinin etkisini lif yapısıyla açıklıyor. Raj'a göre çavdar, hem çözünebilir hem de çözünmez lif içeriyor. Bu da dışkının hacmini artırırken bağırsaklara su çekilmesine yardımcı oluyor ve tuvalete çıkma sıklığını olumlu yönde etkiliyor.

SON DAKİKA