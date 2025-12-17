Viral
Kilo aldırır sanılıyor ama her ekmek aynı değil! Bu ekmek sindirimi destekliyor, kabızlığa iyi geliyor
Ekmek çoğu zaman sindirim sorunlarının başlıca suçlusu olarak görülüyor. Ancak yeni bilimsel bulgular, doğru ekmek tercihinin bağırsak hareketlerini düzenleyebileceğini ve kabızlığı hafifletebileceğini ortaya koyuyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 12:09