17 Aralık TV yayın akışı: Bugün hangi diziler var, Kuruluş Orhan yeni bölüm saat kaçta?

17 Aralık Çarşamba akşamı televizyon kanalları dizi ve programlarla yoğun bir yayın akışı sunuyor. Ekranlara gelecek yapımlar izleyicilerin gündeminde yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:52
Hafta ortasında televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler için 17 Aralık Çarşamba günü kanalların yayın akışı dikkat çekiyor. Ulusal kanallar, sevilen dizilerden yarışma ve eğlence programlarına kadar geniş bir içerik yelpazesiyle ekranlarda yer alıyor. Özellikle Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümünün yayın saati, akşam planını buna göre yapmak isteyen izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Orhan, bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak. Sevilen dizinin merakla beklenen yeni bölümü ise özet bölümünün hemen ardından ekranlarda olacak.

17 ARALIK TV YAYIN AKIŞI

ATV

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Mutfak Bahane

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)

TRT 1

05.23 – İstiklal Marşı

05.25 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06.15 – Kalk Gidelim

09.20 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.35 – Kasaba Doktoru

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 | Yabancı Sinema

22.10 – İz Peşinde | Yabancı Sinema

KANAL D

07.00 – Yabancı Damat

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Yaprak Dökümü

13.45 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Uzak Şehir

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Eşref Rüya

