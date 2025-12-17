Viral
Sındırgı ve Simav'a Santorini benzetmesi! Depremler çok dar iki alana sıkışmış durumda
Sındırgı ve Simav ilçelerinde son dönemde artan sismik hareketlilik, yılbaşında Santorini Adası'nda gözlenen deprem aktivitesine benzetildi. Uzmanlar, magmanın kendine yer açma çabasıyla fay olmayan yerlerde depremler oluşturduğunu kaydetti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 17.12.2025 14:34