Kaygının nedeni zihnimiz değil, soframızda gizli! Yedikleriniz ruh halinizi bozuyor olabilir

Bir Kan Tahlili Her Şeyi Değiştirebilir mi?

Vox haberine göre; kaygı belirtileri giderek şiddetlenen Ebony Dupas, farklı psikiyatri tanı ihtimalleriyle karşı karşıya kaldı. Ancak bir uzman hekimin istediği basit bir kan tahlili, tabloyu değiştirdi: belirgin magnezyum eksikliği. Eksikliğin giderilmesiyle birlikte zihinsel berraklık ve odaklanma yeniden sağlandı.