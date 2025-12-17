Viral Galeri Viral Liste Kaygının nedeni zihnimiz değil, soframızda gizli! Yedikleriniz ruh halinizi bozuyor olabilir

Kaygının nedeni zihnimiz değil, soframızda gizli! Yedikleriniz ruh halinizi bozuyor olabilir

Anksiyete ve depresyon sadece zihinsel nedenlerle ortaya çıkmıyor. Son araştırmalar, birçok besin eksikliğinin ruh sağlığını doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Peki takviyeler gerçekten çözüm mü, yoksa asıl anahtar sofrada mı gizli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 16:21 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:25
Ruh sağlığı denildiğinde akla ilk olarak terapi ve ilaçlar geliyor. Ancak bilim dünyası ruh sağlığında beslenmeye dikkat çekiyor. Mikro besin eksiklikleri, bağırsak sağlığı ve beyin kimyası arasındaki ilişki, anksiyete ve depresyon gibi sorunların yalnızca zihinsel olmadığını gösteriyor.

Bir Kan Tahlili Her Şeyi Değiştirebilir mi?

Vox haberine göre; kaygı belirtileri giderek şiddetlenen Ebony Dupas, farklı psikiyatri tanı ihtimalleriyle karşı karşıya kaldı. Ancak bir uzman hekimin istediği basit bir kan tahlili, tabloyu değiştirdi: belirgin magnezyum eksikliği. Eksikliğin giderilmesiyle birlikte zihinsel berraklık ve odaklanma yeniden sağlandı.

Beslenme ve Beyin Arasındaki Görünmez Bağ

"Yiyeceklerle Zihninizi Sakinleştirin (Calm Your Mind With Food)" kitabının yazarı Uma Naidoo, beyin ile bağırsak arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor, beslenmenin ruh sağlığında çoğu insan tarafından göz ardı edildiğini vurguluyor.

Serotonin ve GABA gibi ruh halini düzenleyen kimyasalların büyük kısmı bağırsakta üretiliyor. Bu nedenle bağırsak sağlığını etkileyen beslenme alışkanlıkları, doğrudan ruh sağlığıyla ilişkilendiriliyor. Antidepresan tedavisinde sık kullanılan SSRI ilaçları da bu kimyasal dengeyi hedef alıyor.

Hangi Besin Eksiklikleri Ruh Sağlığını Etkiliyor?

Bilimsel çalışmalar, bazı mikro besinlerin eksikliğiyle ruhsal sorunlar arasında bağlantı olduğunu gösteriyor. Özellikle şu besinler öne çıkıyor:

  • Magnezyum
  • B vitaminleri
  • D vitamini
  • Omega-3 yağ asitleri
  • Kolin
  • L-teanin
