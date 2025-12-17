Viral Galeri Viral Liste Jake Paul – Anthony Joshua boks maçı ne zaman, saat kaçta? Kazanan ne kadar alacak?

İki dünya ağır siklet şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua ile ünlü YouTuber Jake Paul'un Miami'de ringe çıkacağı dev boks karşılaşması sporseverlerin gündemine oturdu. Büyük ilgi gören mücadelede kazananın kim olacağı merak edilirken, iki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödeneceği iddia ediliyor. Karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgileri ise araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 17.12.2025 13:45
Dünyaca ünlü ağır siklet boksörü Anthony Joshua ile YouTuber kimliğinden profesyonel boksa uzanan Jake Paul'un karşı karşıya geleceği mücadele, boks dünyasında büyük yankı uyandırdı. Jake Paul'un "hesaplaşma günü" sözleriyle tanımladığı dev maçın yayın detayları da netleşti.

DEV MAÇ NETFLIX'TE YAYINLANACAK

Jake Paul ile Anthony Joshua arasında oynanacak karşılaşmanın küresel yayın hakları Netflix tarafından satın alındı. Mücadele, Türkiye'deki izleyiciler tarafından da Netflix platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, ABD saatine göre 19 Aralık Cuma gecesi başlayacak. Türkiye'deki boksseverler ise heyecan dolu mücadeleyi 20 Aralık Cumartesi sabahı saat 06.30'da canlı olarak izleyebilecek.

GARANTİ ÜCRET 50 MİLYON DOLAR

Organizasyona dair en çok konuşulan detaylardan biri de ödül miktarı oldu. İki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödeneceği ifade ediliyor. Jake Paul'un Netflix ile yaptığı ticari anlaşmalar ve organizasyonu düzenleyen Most Valuable Promotions (MVP) bünyesindeki konumu sayesinde toplam kazancının 75 ila 100 milyon dolar seviyelerine çıkabileceği iddia ediliyor.

