Jake Paul – Anthony Joshua boks maçı ne zaman, saat kaçta? Kazanan ne kadar alacak?
İki dünya ağır siklet şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua ile ünlü YouTuber Jake Paul'un Miami'de ringe çıkacağı dev boks karşılaşması sporseverlerin gündemine oturdu. Büyük ilgi gören mücadelede kazananın kim olacağı merak edilirken, iki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödeneceği iddia ediliyor. Karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgileri ise araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 17.12.2025 13:45