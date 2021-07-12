Sevgili kardeşim Melih Altınok,diye soruyor.Olur ama çok zor.Önce PKK'nınbitmesi, sınırlarımız içinde PKK militanı kalmaması, hatta Kandil mağaralarının da yerle bir edilmesi gerekiyor.Tabii karşılıklı olarak da Kürt asilerininkabul ve beyan etmeleri...Bundan sonra dostça bir tartışma ortamı doğabilir.Amerikan politikası değişirse, İsrail taş koymazsa...Çok zor.Hemen söyleyelim:Hemen bir yenisini kurarlar.Bugüne kadar hep öyle yaptılar.Kadrolarını tırpanlarsanız da yeni kadrolar ortaya çıkar.Amakadrolar gelirse mesafekatedilir.Aslında Kürt halkına Gandhi gibi bir lider gerekirdi. (Zafer Mutlu'nun bir yerinden uydurduğu "Gandhi Kemal" demedik tabii.) Böyle bir adamla konuşulabilir.Kürtler çok haklı olarakistiyorlar."Bugün Kürtçe konuşabilme hakkını kazandık ama on sene sonra gene canımıza okurlarsa" diye endişe ediyorlar.Bunun çözümü yalnızcade değildir.Türk sağcılarının da konuya ılımlı ve olumlu bakmaları sağlanabilirse...Olur ama çok zor.(deyim Süleyman Demirel'e aittir),Kürt kültürünün gelişme hakkını dakabul etmek anlamına gelecektir.Kürt özel televizyonu, Kürtçe gazete, Kürtçe kitap, hatta bir Kürt üniversitesi.Fransa'nın Breton, Bask ve Korsikalı azınlıklara yaptığı gibi...Bunu veremediğiniz sürece bunlar gene ayaklanırlar.Doksan yıldır yaptıkları ve bıkmadıkları gibi.Emperyalizmin konuyu kendine yontmak için aportta beklediğini de unutmayınız.

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Arap-Yahudi savaşı biterse Kürt sorunu da çözülür.Ortadoğu barışı için iki şeyin karşılıklı ve aynı anda gerçeklemesi şarttır.İsrail, Filistin halkının da o topraklarda yaşama ve devlet kurma hakkı olduğunu kabul edecek, "Yehova'nın vaat ettiği topraklar" efsanesinden vazgeçecek...İslam dünyası da İsrail devletinin yaşama hakkını ve o toprakların onlar kadar Yahudi'lere de düştüğünü kabul edecek...Birbirini yok saymakla hiçbir yere varılamaz. Birbirini öldürmekle de varılamaz.Bu ikisi aynı anda sağlanırsa barış da sağlanır.Öbür türlü daha yıllarca sürer gider.Mümkündür ama çok zordur.Bizim Kürt sorunu da öyle işte...Bu aradadiyen deyyus da vatan hainidir.