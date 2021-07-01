Çünkü verdiğiartık siyasi yalancılıkdüzeyini aştı,belirtileri göstermeyebaşladı...Yalancı ve pişkin olduğunu herkes biliyordu, o dazırhına bürünüp yerli yersiz sallıyordu. Nasıl olsa diktatördü....Fakat artıkşeklini aldı.Yalanlar artıkkadar şirin değil.kadar gülünç de değil.İşin tadı kaçtı.onun içindemiş.Olmuyor. Rezil olmuyor.Yüz surat mahkeme duvarı.ınözdeyişinikanıtlıyor.Bakınız şu Katarlı öğrenciler meselesi... Tam sınavdan öncediye bir kıtır attılar.Kıtırgeliyor, muhalif mahfillere servis ediliyor.nın ya daın serüvenlerinin bütün gazetelere servis edilmesi gibi.Yalan yüzlerine vurulunca bazıları utandılar, özür dilediler.o yalana sımsıkı sarıldı.Özür mözür dilemediği gibi sürekli tekrarlıyor.Onca gürültü patırtıdan sonra gene çıkmış, partisinin Meclis grubu toplantısında da aynı telden çalıyor.Alkışlıyorlar.Partide bir sol kanat varmış, bir kişi de çıkıp dadiyemiyor.bile ağzını açıp da iki laf edemiyor, ötesini siz düşünün.

***

Bakın ne yumurtlamış gene...Erzurum'dadiye bir genç varmış...Soyadı belli değil...CHP'liler Timur'dan duymuşlar, gelip genel başkanlarına aktarmışlar...Bak sen... Dış kapının mandalı...Bu Timur diyesiymiş ki,Fakat eklemiş:Adam dediği, Kılıçdaroğlu.Adam doğru konuşuyormuş...Fakat adam da diyor ki,Aklayıcı Timur!Bu Timur gerçek midir?İnanmıyoruz.Gerçekse çıksın ortaya.Söylediğini kamuoyu önünde de tekrarlasın.Böyle biri yoksa, olaykapsamına girer.Klinik tedavi şarttır.Ağır vakalarda şok tedavisi de gündeme gelir ama o zaten 2023 seçimlerinde gerçekleşecektir.Kemal Bey o zaman sağlığına kavuşur mu yoksa iflah olmaz mı, bilemem.