Berat Albayrak’ın vizyonu ile enerjide tam bağımsız Türkiye! 6. sondaj gemisi Karadeniz'de görev yapacak

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, enerji alanındaki stratejik hamlelerini kararlılıkla sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından filomuza kazandırılan 7. nesil, 6. sondaj gemimiz; derin denizlerdeki arama ve üretim kapasitemizi daha da artırarak Mavi Vatan'daki çalışmalarımıza güç katıyor.

Yüksek teknolojisi, geniş operasyon kabiliyeti ve kapsamlı personel kapasitesiyle yeni sondaj gemimiz, Karadeniz'de yürütülen enerji projelerine de önemli katkılar sağlayacak."