Berat Albayrak’ın vizyonu ile enerjide tam bağımsız Türkiye! 6. sondaj gemisi Karadeniz'de görev yapacak

Türkiye, enerji alanındaki stratejik hamlelerini kararlılıkla sürdürüyor. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çizdiği vizyon ile kritik alanda çağ atlayan Türkiye yeni hamlesiyle gücüne güç katacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından filoya kazandırılan 7. nesil, 6. sondaj gemisi; Karadeniz'de yürütülen enerji projelerine de önemli katkılar sağlayacak.

Giriş Tarihi: 05.12.2025 17:37 Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 18:15
Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlık hedefi, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde şekillenen stratejik adımlarla çizildi. Bu süreçte, Türkiye'nin milli çıkarlarını ön planda tutan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile uluslararası sularda petrol arama faaliyetleri hız kazandı.

Berat Albayrak'ın öncülüğünde, sondaj gemilerinin hızla Türkiye'ye kazandırılması sağlandı ve bu gemiler aktif arama çalışmalarına başladı. İlk önemli adım olarak, 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere dahil edildi. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye, enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir dönüm noktasına imza atmış oldu.

6. DERİN DENİZ SONDAJ GEMİSİ ENVANTERDE!
Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi. Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz derin deniz sondaj gemisinden ilkinin 30 Eylül'de ulaşmasının ardından ikincisi de Mersin'e açıklarına geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, enerji alanındaki stratejik hamlelerini kararlılıkla sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından filomuza kazandırılan 7. nesil, 6. sondaj gemimiz; derin denizlerdeki arama ve üretim kapasitemizi daha da artırarak Mavi Vatan'daki çalışmalarımıza güç katıyor.

Yüksek teknolojisi, geniş operasyon kabiliyeti ve kapsamlı personel kapasitesiyle yeni sondaj gemimiz, Karadeniz'de yürütülen enerji projelerine de önemli katkılar sağlayacak."

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi. Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.

