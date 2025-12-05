Viral
Berat Albayrak’ın vizyonu ile enerjide tam bağımsız Türkiye! 6. sondaj gemisi Karadeniz'de görev yapacak
Türkiye, enerji alanındaki stratejik hamlelerini kararlılıkla sürdürüyor. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çizdiği vizyon ile kritik alanda çağ atlayan Türkiye yeni hamlesiyle gücüne güç katacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından filoya kazandırılan 7. nesil, 6. sondaj gemisi; Karadeniz'de yürütülen enerji projelerine de önemli katkılar sağlayacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.12.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 18:15