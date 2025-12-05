Kararan silikon nasıl temizlenir? Banyo ve mutfak silikonlarını bembeyaz yapan 3 formül

Sürekli su ve neme maruz kalan silikon yüzeyler zamanla kararma, küflenme ve kir birikmesiyle matlaşır. Özellikle banyo ve mutfak gibi yoğun kullanılan alanlarda hijyen açısından rahatsız edici bir görüntü ortaya çıkar. Bu kararmaları gidermek için kimyasal ürünlere yönelmek şart değil. Evde bulunan birkaç doğal malzemeyle silikonları yeniden ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz.