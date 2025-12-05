Klavyenizdeki bu küçük işareti hiç fark ettiniz mi? Duyunca çok şaşıracaksınız
Günlük yaşamda sıkça kullandığımız birçok eşyanın, fark etmediğimiz küçük ama önemli detayları bulunuyor. Bunlardan biri de neredeyse herkesin her gün temas ettiği klavyelerde gizli. Klavyelerdeki F ve J tuşlarının altındaki küçük çıkıntıların aslında ne işe yaradığını öğrenince şaşıracaksınız. İşte hayatın içinden, sizi şaşırtacak birbirinden ilginç bilgiler...
