Klavyenizdeki bu küçük işareti hiç fark ettiniz mi? Duyunca çok şaşıracaksınız

Günlük yaşamda sıkça kullandığımız birçok eşyanın, fark etmediğimiz küçük ama önemli detayları bulunuyor. Bunlardan biri de neredeyse herkesin her gün temas ettiği klavyelerde gizli. Klavyelerdeki F ve J tuşlarının altındaki küçük çıkıntıların aslında ne işe yaradığını öğrenince şaşıracaksınız. İşte hayatın içinden, sizi şaşırtacak birbirinden ilginç bilgiler...

Günlük hayatta sıkça kullandığımız pek çok eşyanın aslında fark etmediğimiz ilginç ve gizli detaylar barındırdığını biliyor muydunuz? İşte sizi şaşırtacak, hayatın içinden birbirinden dikkat çekici bilgiler…

Benzin göstergesindeki küçük ok işaretine bakarak, araçtan inmeden yakıt depo kapağının hangi tarafta olduğunu öğrenebilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken doğru yönde park ederek zaman kaybetmeden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Uçak içindeki bazı pencereler, kanadın en net şekilde görülebildiği özel bir hizaya denk gelir. Bu noktadan dışarı baktığınızda kanadı daha rahat gözlemleyebilir, olası bir sorun olup olmadığını fark edebilirsiniz.

UÇAK CAMLARINDAKİ DELİKLER

Uçak camlarında gördüğümüz minik deliklerin iki sebebi var. Biri, hava basıncını dengelemek. Zira uçak havalandığında uçağın içinde ve dışında büyük bir basınç farkı oluşuyor. Bu küçük delik sayesinde o fark dengeleniyor. Minik deliğin diğer işlevi de camın buğulanmasını engellemek.

