Klavyenizdeki bu küçük işareti hiç fark ettiniz mi? Duyunca çok şaşıracaksınız

UÇAK CAMLARINDAKİ DELİKLER



Uçak camlarında gördüğümüz minik deliklerin iki sebebi var. Biri, hava basıncını dengelemek. Zira uçak havalandığında uçağın içinde ve dışında büyük bir basınç farkı oluşuyor. Bu küçük delik sayesinde o fark dengeleniyor. Minik deliğin diğer işlevi de camın buğulanmasını engellemek.