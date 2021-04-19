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ENGİN ARDIÇ
Yenilme garantili

Yenilme garantili

19.04.2021, Pazartesi
1989 yılında İstanbul belediye seçimlerini Nurettin Sözen beklenmedik bir şekilde kazanmış, Bedrettin Dalan beklenmedik bir şekilde kaybetmişti...
O zamanlar ortalıkta dolaşan çok yaygın bir gırgır şöyleydi:
Seçimden sonra Sözen, Erdal İnönü'ye telefon açmış, "ama sayın İnönü" demiş, "bana kazanma tehlikesi yok demiştiniz!"
Muhalefet şimdi de benzer bir sürpriz bekliyor.
Ama kendisi de buna pek inanmıyor...
"Bu sefer tamam" palavrasını sürdüre sürdüre tabii.
Kılıçdaroğlu mecbur kaldı, yarım ağız "adaylığımı koyabilirim" dedi, iktidar çevrelerinde kahkahalarla karşılandı.
İşin hazin tarafı, muhalefet çevrelerinde de "aman sakın sen koyma" tepkisi ağır bastı.
Kılıçdaroğlu bunu ciddi mi söyledi, yoksa Muharrem İnce korkusundan mı söyledi, o da belli değildir.
Meral Akşener de "hoop hoop, ben de varım" tavrını koymakta gecikmedi.
Şu Muharrem İnce de bir an önce hayırlısıyla iyileşse de siyasi boyunu görsek...

***

Bütün anketler, Tayyip Erdoğan'ın karşısında kimsenin duramayacağı yönünde...
Onca pompaladıkları Abdullah Gül nanay.
Kılıçdaroğlu, Akşener, hatta İnce gibi "potansiyel" adaylar yüzde 20'lerde dolaşıyorlar, kimisi daha az kimisi daha çok görünüyor ama yüzde 30'u bile bulan yok.
Babacan ve Davutoğlu gibi isimler zaten denkleme bile giremiyorlar.
Muhalif basının bir umutla sarıldığı Mansur Yavaş, Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu gibi aday adayları da gene yüzde 20'lerde...
Bakalım ne zaman, 84 yaşına gelmiş Yılmaz Büyükerşen'e can havliyle gene sarılacaklar?
Bendeniz Mehmet Maçoğlu'nu tercih ederdim, hoşluk olurdu...
Kodese girmezse Pervin Buldan da olabilir, havalı kadın.

***

Seçime iki yıl var.
Bunun "erkeni" falan yok.
Peki Joe Biden ve Fetullah Gülen hangi aday üzerinde duruyorlar?
Sözcüleri bir açıklasalar da öğrensek.
Peki LGBT-İ örgütünün adayı kim ola?
Söyleyeyim mi? Hadi söylemeyeyim.
"Tüyo" vereyim: Kendisi örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden...

***


SAHİ Mİ?
"Türkiye'nin bazı temel sorunları var." Kemal Kılıçdaroğlu

***

EV ERKEĞİ
"Sevgili gençler, saat on ikiyi geçti, size evimin mutfağından sesleniyorum." Kemal Kılıçdaroğlu

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