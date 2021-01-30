Aslında HDP'nin kapatılması, CHP'nin fena halde işine gelir.Çünkü kapatılan HDP'nin oyları da CHP'ye akacaktır.Böylece yüzde 30'a "" olan CHP'de yönetim de kurtulur. En azından Muharrem İnce'nin "" kurtulur. Kılıçdaroğlu tahtında kalır.HDP oylarının gidebilecekleri başka bir yer yoktur.Devlet Bahçeli ideolojik nedenlerle bu kapatmayı istiyor ama Cumhurbaşkanımız da pragmatik nedenlerle buna soğuk bakıyor. HDP'ye bayıldığından değil.CHP bir taşla iki kuş vurmuş olur: Hem oyları toplar, hem HDP ile kurmuş olduğu yarı açık yarı gizli, ama her durumda "" ittifaktan da bir çırpıda kurtulur. Sırtından bir yük atar. Seçimi gene de kazanamaz ama "" sayılır.Belki de bunu gördükleri için HDP'ye gizliden gizliye hainlik ediyorlar, örneğin ilçe belediyelerinde birtakım meşkûk PKK izlerinin ortaya çıkarılmasına ve bu partinin başını derde sokmaya çanak tutuyorlar.

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Peki HDP kapatılırsa başka neler olur?Hiiiç... Kısa sürede, bir yılda falan, yeni bir parti kurarlar.Şimdiye kadar hep öyle olmadı mı?Yönetici kadro değişir, bazı kişiler elbette yasaklı duruma düşerler ama yeni bir kadro görevi devralır (hani Leyla Zana nerededir ve ne değişmiştir?)İstedikleri demokrasi falan değildir, kesin ayrılıktır.Adalet, demokrasi lafları, bu "" amacın kılıfıdır.İşte bu yüzden de "diye tutturan bazı BilgiÜniversitesi allameleri ve Cihangirçocukları etkili olamıyorlar...Açık açık "" de diyemiyorlar, çünkü kendilerini kodeste bulacaklar.Ayrılıkçı Kürtler çok nankörlük ettiler.Demokratik adımlar atılmıştı, görüşmeler de sürüyordu, masaya tekme attılar.Eh, Tayyip Erdoğan da bunu affetmedi.Adam olsalardı, örneğin tarihte ilk defa gerçekleşen bir "" için iktidara teşekkür etmeleri gerekirdi.Ama PKK, bu kanalın sunucusu Rojin Ülker'i ölümle tehdit etti.Bundan da, asıl dertlerinin demokratik haklar falan olmadığı anlaşıldı.

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Amerikan smokiniyle gerdeğe girecekler ve akılları sıra Marksist- Leninist bir devlet kuracaklar...Batı'nın buna izin vereceğini sanıyorlar.Önce Kuzey Suriye'de kuracakları, sonra da bizden toprak koparmaya çalışacak olan devlet, bir "" olmaktan öteye gidemez.Bunun için tabii önce Türkiye'nin boğazının iyice sıkılması gerekecektir. Joe Biden bu göreve taliptir.Ama yıl 1912 değildir ve cumhuriyet ordusu da o dönemin Osmanlı ordusu kadar zayıf değildir. Toprak koparacak yeni bir Balkan Harbi gündemde yoktur ve olamaz.Kalıyor "" Erdoğan'ı devirmek ve bütün bunlara boyun eğecek yeni bir Türk yönetimi kurmak! O yönetimin dışişleri bakanı da Ünal Çeviköz tabii.Hadi görelim bakalım.