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ENGİN ARDIÇ
İsmiyle müsemma

İsmiyle müsemma

16.01.2021, Cumartesi
Ben bu Aytuğ Atıcı denen adamı çok sevmeye başladım. Allah her muhalif partiye onun gibi yönetici nasip eylesin ki seçim yenilgisini garantilesin.
Kendisi CHP'nin parti içi eğitim sorumlusu.
Soyadı Atıcı ya, bunun gereğini pek güzel yerine getiriyor, pek güzel atıyor.
"Büyük projeler üretiyoruz ama oyları hep başkaları alıyor" demişti...
Bu projelerin neler olduğunu araştırmış, bir türlü bulamamıştık...
Şimdi de oyları başkalarının almaması için gerekli önlemleri almış.
"Sokak örgütlenmesi" yapacakmış.
"Bütün Türkiye'yi öbekliyoruz" demiş.
Nasıl öbekliyorlarmış? "Büyük sokakları bölerek, küçük sokakları birleştirerek"...
Parti iç eğitim sorumlusu değil kadastro mühendisi mübarek.
Böylece "400 seçmenlik öbekler" oluşturuluyormuş.
O öbekte bulunan bir CHP'li, diğer 399 kişinin kapısını çalacak, onlarla iyi ilişkiler kuracakmış. "Çay içmeye geldik" diyecekmiş.
Sakın bana gelmesinler!
Hiç tanımadığım insanların parti propagandası yapmak için çat kapı evime dayanıp "selam dünyalı, biz göbekdaşız" demesi hiç hoşuma gitmez. Bizde çay may yok, doğru köy kahvesine.
Yok canım, musluk akıyorsa muslukçu çağıracaklarmış!
Vatandaş, kendisi bulmaktan aciz olduğu için, "aman ne iyi, bana muslukçu buldular" deyip oyunu verecek.
Bunlar da "kapı kapı gezip ampul kafalılara makarna dağıtıyorlar" diye iktidar partisine hakaretlerini sürdürecekler...
Tabii ziyaret edilen öbekte CHP'li de çıkabilirmiş...
O zaman "onları tekrar ziyarete gerek yok"muş!
Yahu belki musluğu su kaçırıyor... Yazık değil mi?
Ama CHP'li olduğuna göre zaten muslukçuları iyi tanır, kendisi çağırır.

***

Böyle böyle bütün Türkiye'de 200 bin öbek saptamışlar.
"Bunların sadece yüzde 25'inin oyunu alsak yüzde 30'un üzerine çıkacağımızı hesap ettik" diyor Aytuğ Atıcı.
Vallahi Muharrem muslukçu çağırmıyor ama o da aynı şeyi söylüyor...
Yani, yüzde 30'ardan yüzde 60 oy bunlara...
Yüzde 10 Meral Hanım'a, yüzde 10 HDP'ye, yüzde 10 da irili ufaklı diğer partiler toplasa, eh kalan yüzde 10 da Tayyip Erdoğan'a... Yaza da yeter kışa da yeter, daha ne istiyor?
Hatta Atıcı daha da ileri gidiyor ve diyor ki, "tam öbekleme yapıldığında bu projeyle yüzde 40'ı geçiyoruz!"
Yüzde 40 da seçimi kazanmaya yetmiyor ama zaten "dostlarıyla birlikte" geleceklerdi...
Formül bulunmuştur. Seçim kazanmanın yolu musluktan geçiyormuş.

***

Arka sayfalarından birini sistemli olarak "CHP sayfası" yapan ve her gün doldurabilmek uğruna her zırvayı oraya tıkıştıran memur gazetesi daha da fazla gülünç olmak istiyorsa bizce hiçbir sakıncası yok...
Hem mevzu çıkıyor hem de eğleniyoruz. Allah bereket versin.
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