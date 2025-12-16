Şişme mont nasıl yıkanır? Topaklanma tarih oluyor: Montu anında eski formuna kavuşturuyor

Kış aylarının vazgeçilmezi olan şişme montlar, hafif yapıları ve güçlü ısı yalıtımıyla soğuk havalarda büyük konfor sunuyor. Yanlış yıkama ve kurutma alışkanlıkları ise montun iç dolgusunun topaklanmasına ve ısı tutma özelliğini kaybetmesine neden olabiliyor. Peki bu sorun nasıl çözülür? İşte montunuzu ilk günkü formuna dönmesini sağlayan o pratik yöntem…