Viral
Galeri
Viral Liste
Şişme mont nasıl yıkanır? Topaklanma tarih oluyor: Montu anında eski formuna kavuşturuyor
Şişme mont nasıl yıkanır? Topaklanma tarih oluyor: Montu anında eski formuna kavuşturuyor
Yanlış yıkama ayarları, şişme montların formunu ve ısı yalıtımını hızla bozabiliyor. Ancak yıkama sonrası topaklanan bir montu çöpe atmak zorunda değilsiniz. Doğru yöntemlerle şişme montunuzu kısa sürede yeniden hacimli, kabarık ve ilk günkü görünümüne kavuşturabilirsiniz. İşte eski formunu anında geri kazandıran o yöntem...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 12:25