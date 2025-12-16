Viral Galeri Viral Liste Şişme mont nasıl yıkanır? Topaklanma tarih oluyor: Montu anında eski formuna kavuşturuyor

Yanlış yıkama ayarları, şişme montların formunu ve ısı yalıtımını hızla bozabiliyor. Ancak yıkama sonrası topaklanan bir montu çöpe atmak zorunda değilsiniz. Doğru yöntemlerle şişme montunuzu kısa sürede yeniden hacimli, kabarık ve ilk günkü görünümüne kavuşturabilirsiniz. İşte eski formunu anında geri kazandıran o yöntem...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 12:25
Kış aylarının vazgeçilmezi olan şişme montlar, hafif yapıları ve güçlü ısı yalıtımıyla soğuk havalarda büyük konfor sunuyor. Yanlış yıkama ve kurutma alışkanlıkları ise montun iç dolgusunun topaklanmasına ve ısı tutma özelliğini kaybetmesine neden olabiliyor. Peki bu sorun nasıl çözülür? İşte montunuzu ilk günkü formuna dönmesini sağlayan o pratik yöntem…

Şişme Mont Neden Topaklanır?

Yanlış yıkama ayarları şişme montların en büyük düşmanı. Şişme montlarda kullanılan dolgu malzemesi, yüksek devirde yıkama ve sıcak hava ile kurutma sırasında birbirine yapışabilir. Bu durum montun kabarıklığını azaltır, homojen görünümünü bozar ve ısı yalıtımını zayıflatır. En sık yapılan hata ise etikette yer alan bakım talimatlarının göz ardı edilmesidir.

Şişme Mont Nasıl Kurutulur?

Montu kurutma makinesine, düşük ısı ayarında ve 2-3 adet temiz tenis topu ile birlikte yerleştirmek, dolgunun makine içinde dengeli şekilde dağılmasını sağlar. Dönen tenis topları, birbirine yapışan dolguları ayırarak montun yeniden hacim kazanmasına yardımcı olur.

Fön Makinesiyle Kabartma

Kurutma makinesi kullanmayanlar için pratik bir alternatif de fön makinesi. Şişme montu düz bir zemine serip, fön makinesini soğuk hava modunda çalıştırarak topaklanan bölgelere kısa süreli hava uygulamak, dolgunun açılmasını hızlandırıyor. Soğuk hava, liflerin zarar görmesini engellerken montun formunu geri kazandırıyor.

El İle Düzeltme Yöntemi

Yeni yıkanmış montu sererek, topaklanan alanlara iki elinizle nazik masaj yapmak da etkili bir yöntem. Her iki yüzeye eşit baskı uygulamak, dolgunun homojen biçimde yayılmasını sağlar.

