Güllü'nün ölümünde kan donduran şifreler A Haber'de! Tuğberk ifadeye çağrıldı

Yalova Çınarcık'ta yüksekten düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Yürütülen soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanırken Gülter'in arkadaşı olan Sultan Nur Ulu yeniden ifade verecek. Ayrıca Güllü'nün oğlu Tuğberk de ifadeye çağrıldı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ise olay yerindeki fiziksel çelişkileri ve TÜBİTAK raporundaki çarpıcı detayları ilk kez A Haber ekranlarında açıkladı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümü Türkiye'yi derinden sarstı.

TUĞBERK İFADEYE ÇARILDI

Öte yandan Güllü'nün oğlu Tuğberk de ifadeye çağrıldı.

SULTAN YENİDEN İFADE VERECEK
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak ev hapsi kararı verilen, Sultan Nur Ulu'nun yeniden ifade verecek.

TUĞYAN'IN İFADELERİ HANGİ ŞİFRELERİ VERİYOR?

ÇARPICI DETAYLAR A HABER'DE
A Haber ekranlarında Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, dosyaya giren kan donduran ifadeleri, olay yerindeki fiziksel çelişkileri ve TÜBİTAK raporundaki çarpıcı detayları ilk kez açıkladı.


FİZİK KURALLARINA AYKIRI DÜŞÜŞ VE AYNA DETAYI
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in açıklamaları şöyle: "Şimdi burası 74 santim. Şu gördüğünüz oda. Sultan şu gardıroba dönük, tam izleyicilerimiz görebilir, buraya dönük cep telefonun ışığını, flaş diyorlar, ışığını açmış, kendine tutmuş aynadan bakıyor. Hemen sağı şurası, gördüğünüz yer. Burada Tuğyan da sağ tarafında, onun arkasında da annesi. Şimdi bu arada normal bir insan ayağı kayarak buradan düşmez. Aşağı yukarı şu bizim masalar kadar, yani konuk masaları kadar. Bu yükseklikten birisinin ayağı kaymayla düşmez. Ne kadar 3.53 promil de olsanız buradan tutunabilirsiniz. Ancak buradan düşmeniz için iyice sarkarsınız yarıya kadar, bir şey olur düşersiniz."

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE "KERVAN" İSİMLİ GİZEMLİ ŞAHIS
Şimdi Kervan adlı kişi... Olaydan önce Kervan'la görüntülü konuşması, sonra olaydan sonra Kervan'ın hastanede bekliyor olması, sonra Kervan'ın her ikisini alıp Çınarcık'taki evine dönmesi... Kervan'ın orada kiralık ikinci bir evi var. Oraya dönmeleri, sabaha karşı kardeşi Tuğberk gelip camı kırarak adeta bir hırsız gibi içeri girmesi... Mesela Tuğberk camı kırarak elinde bir sırt çantasıyla birlikte girmese, sırt çantası olmasaydı, girseydi hemen dönüp kapıyı açsaydı, öyle yapmıyor. Sırt çantasıyla yanında bir şey aramaya gidiyor.

"Burada, Tuğyan bütün girift ilişkileri uyuşturucu ticareti yapan insanlarla birlikte. Burada bir insan annesini öldürmesi için, kızabilirsiniz, anne kız kavgası hayatın bir sürü çerçevesinde... Ama anne size sürekli yardım eden, sürekli sizi finanse eden, sürekli dertlerinizle uğraşan bir anneyi ortadan kaldırıyorsunuz. Ve olaydan önce bu kişiyle şüpheli bir görüşme yapıyorsanız Kervan'la... Daha önceki kocan cezaevindeyken, daha önceki sevgilin uyuşturucu ticareti yapıyorsa, bu kadının, Tuyam'ın etrafındaki o çembere baktığınız zaman hepsi uyuşturucu ticaretiyle bir şekilde bağlantılı tipler."

CİNAYETİN MOTİVASYONU: "İHBAR EDERİM" TEHDİDİ Mİ?
"Muhtemelen bunlar bir uyuşturucu ticaretinin kuryesi olabilir. Çünkü arkadaşı için ifadesinde diyor ki; "Bir ay önce yasaklı madde içti." Şimdi Sultan o yasaklı maddeye Yalova Çınarcık'ta nasıl ulaşır? Ben bunun Tuyam'la birlikte, Tuyam'ın temin ettiğini, Tuyam'ın etrafıyla birlikte kurye olabileceklerini ve bu cinayeti Güllü'nün "İhbar ederim, ayrıl, kurtul" dediğinden dolayı işlendiğini düşünüyorum. Bunları da devreye sokarak "Annem hepimizi patlatabilir" o yüzden de ortadan kaldırıp, hatta belki de kendilerine de baskı gelmiş olabilir dışarıdan. Savcılığın bu yönleriyle de araştırması gerektiğini düşünüyorum."

