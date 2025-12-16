Güllü'nün ölümünde kan donduran şifreler A Haber'de! Tuğberk ifadeye çağrıldı

ÇARPICI DETAYLAR A HABER'DE

A Haber ekranlarında Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, dosyaya giren kan donduran ifadeleri, olay yerindeki fiziksel çelişkileri ve TÜBİTAK raporundaki çarpıcı detayları ilk kez açıkladı.



FİZİK KURALLARINA AYKIRI DÜŞÜŞ VE AYNA DETAYI

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in açıklamaları şöyle: "Şimdi burası 74 santim. Şu gördüğünüz oda. Sultan şu gardıroba dönük, tam izleyicilerimiz görebilir, buraya dönük cep telefonun ışığını, flaş diyorlar, ışığını açmış, kendine tutmuş aynadan bakıyor. Hemen sağı şurası, gördüğünüz yer. Burada Tuğyan da sağ tarafında, onun arkasında da annesi. Şimdi bu arada normal bir insan ayağı kayarak buradan düşmez. Aşağı yukarı şu bizim masalar kadar, yani konuk masaları kadar. Bu yükseklikten birisinin ayağı kaymayla düşmez. Ne kadar 3.53 promil de olsanız buradan tutunabilirsiniz. Ancak buradan düşmeniz için iyice sarkarsınız yarıya kadar, bir şey olur düşersiniz."



UYUŞTURUCU TİCARETİ VE "KERVAN" İSİMLİ GİZEMLİ ŞAHIS

Şimdi Kervan adlı kişi... Olaydan önce Kervan'la görüntülü konuşması, sonra olaydan sonra Kervan'ın hastanede bekliyor olması, sonra Kervan'ın her ikisini alıp Çınarcık'taki evine dönmesi... Kervan'ın orada kiralık ikinci bir evi var. Oraya dönmeleri, sabaha karşı kardeşi Tuğberk gelip camı kırarak adeta bir hırsız gibi içeri girmesi... Mesela Tuğberk camı kırarak elinde bir sırt çantasıyla birlikte girmese, sırt çantası olmasaydı, girseydi hemen dönüp kapıyı açsaydı, öyle yapmıyor. Sırt çantasıyla yanında bir şey aramaya gidiyor.