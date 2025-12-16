Güllü'nün ölümünde kan donduran şifreler A Haber'de! Tuğberk ifadeye çağrıldı
Yalova Çınarcık'ta yüksekten düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Yürütülen soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanırken Gülter'in arkadaşı olan Sultan Nur Ulu yeniden ifade verecek. Ayrıca Güllü'nün oğlu Tuğberk de ifadeye çağrıldı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ise olay yerindeki fiziksel çelişkileri ve TÜBİTAK raporundaki çarpıcı detayları ilk kez A Haber ekranlarında açıkladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:32