Emine Yıldırımcan nasıl öldürüldü? Müge Anlı'da kan donduran itiraf: "Tespih makinesinde..."

EMİNE YILDIRIMCAN'A NE OLDU?

Emine Yıldırımcan'ın kuzeni ve amcası, küçük kızın başına ne geldiğini öğrenebilmek amacıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Aile, yıllardır süren belirsizliğin sona ermesini isterken, dosyada yer alan çelişkiler ve tanık ifadeleri olayın yeniden incelenmesine neden oldu.

Kuzen Aymila, dosyaya dair bildiklerini ayrıntılı şekilde anlattı. Aymila, yıllar boyunca Emine'yi görmek ve onunla iletişim kurmak istediklerini, ancak Emine'nin annesi Raziye Tanrıkulu tarafından bu taleplerin sürekli engellendiğini öne sürdü.