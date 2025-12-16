Viral
Galeri
Viral Liste
Emine Yıldırımcan nasıl öldürüldü? Müge Anlı'da kan donduran itiraf: "Tespih makinesinde..."
Emine Yıldırımcan nasıl öldürüldü? Müge Anlı'da kan donduran itiraf: "Tespih makinesinde..."
Henüz 4 yaşındayken esrarengiz bir şekilde kaybolan Emine Yıldırımcan dosyası, 30 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıldı. Konuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken, şüphe oklarının merkezinde olan üvey baba Ercan Yılmaz'ın kızından kan donduran bir itiraf geldi. İşte haberin detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:51