Emine Yıldırımcan nasıl öldürüldü? Müge Anlı'da kan donduran itiraf: "Tespih makinesinde..."

Henüz 4 yaşındayken esrarengiz bir şekilde kaybolan Emine Yıldırımcan dosyası, 30 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıldı. Konuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken, şüphe oklarının merkezinde olan üvey baba Ercan Yılmaz'ın kızından kan donduran bir itiraf geldi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:51
Henüz 4 yaşındayken esrarengiz bir şekilde kaybolan Emine Yıldırımcan dosyası, aradan geçen 30 yılın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden açıldı. Yıllardır aydınlatılamayan kayıp olayı, programda gündeme gelen yeni iddialar ve tanık ifadeleriyle birlikte Türkiye'nin gündemine oturdu

EMİNE YILDIRIMCAN'A NE OLDU?

Emine Yıldırımcan'ın kuzeni ve amcası, küçük kızın başına ne geldiğini öğrenebilmek amacıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Aile, yıllardır süren belirsizliğin sona ermesini isterken, dosyada yer alan çelişkiler ve tanık ifadeleri olayın yeniden incelenmesine neden oldu.

Kuzen Aymila, dosyaya dair bildiklerini ayrıntılı şekilde anlattı. Aymila, yıllar boyunca Emine'yi görmek ve onunla iletişim kurmak istediklerini, ancak Emine'nin annesi Raziye Tanrıkulu tarafından bu taleplerin sürekli engellendiğini öne sürdü.

ŞÜPHELER ÜVEY BABA ÜZERİNE YOĞUNLAŞTI

Ailenin iddialarına göre, Raziye Tanrıkulu'nun biyolojik babadan ayrılmasının ardından Ercan Yılmaz ile dini nikâh kıydığı ve Emine'yle birlikte Yılmaz'ın evine taşındığı belirtildi. Emine'nin kayboluşunun da bu süreçten sonra gerçekleştiği ifade edildi.

Aile üyeleri, küçük kızın ortadan kaybolmasına ilişkin şüphelerin o dönemde de Ercan Yılmaz üzerinde toplandığını, ancak somut bir sonuca ulaşılamadığını dile getirdi.

KAN DONDURAN İTİRAF

Dosyadaki en sarsıcı anlar, yıllar sonra ortaya çıkan ifadelerle gündeme geldi. Aymila'nın aktardığı bilgilere göre, Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan üç kızı, 2000'li yıllarda babaları hakkında cinsel istismar iddiasıyla şikâyetçi oldu. Bu şikâyetler sonucunda Yılmaz'ın 2004 yılında tutuklanarak cezaevine girdiği belirtildi.

Genç kadınların ifadelerinde Emine Yıldırımcan'a dair dikkat çeken iddialar da yer aldı. İfadelere göre, annesinin evde olmadığı bir sırada Emine'ye şiddet uygulandığı, küçük çocuğun duvara savrulduktan sonra hareketsiz kaldığı ve ardından cesedin yok edilmesine yönelik korkunç bir yöntemden söz edildi.

Programda dile getirilen "tesbih makinesi" iddiası, izleyenleri derinden sarstı.

