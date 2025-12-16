16 Aralık 2025, Salı

Avustralya'nın kahramanı Ahmed'e üst düzey ziyaret: Milyon dolarlık destek yağdı

Sydney'de Bondi sahilindeki silahlı saldırıda canı pahasına müdahale eden Ahmed el-Ahmed, Avustralya'nın ortak vicdanı haline geldi. Başbakan'dan Genel Vali'ye, eski liderlerden halka kadar tüm ülke Ahmed'e minnettar.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Bondi sahilindeki silahlı saldırı sırasında saldırganlardan birini etkisiz hale getiren Ahmed el-Ahmed'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Albanese, Ahmed'i "ülkemizin en iyisini temsil eden bir insan" sözleriyle tanımladı.

Başbakan, Ahmed'in saldırı anındaki tavrına dikkat çekerek,
"Sadece bir kahve almaya gidiyordu, hepsi bu. Bir anda insanların gözlerinin önünde vurulduğunu gördü ve harekete geçmeye karar verdi. Onun cesareti tüm Avustralyalılar için bir ilham kaynağı." dedi.

CANINI ORTAYA KOYDU, ONLARCA HAYAT KURTULDU

44 yaşındaki Ahmed el-Ahmed, pazar akşamı Sydney'de düzenlenen saldırı sırasında hayatını riske atarak saldırganlardan birinin silahını aldı.

Bu müdahalenin, çok sayıda insanın hayatını kurtardığı belirtiliyor.

Saldırı sırasında iki kurşunla yaralanan Ahmed, Sydney'in güneyindeki St George Hastanesi'nde ameliyat edildi.

HASTANE ODASINDAN DUALAR VE TEŞEKKÜRLER

Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT World, Ahmed'in hastanede tekerlekli sandalyeyle gezdirildiği anlara ait bir video paylaştı. Videoda Ahmed, kendisine destek verenlere Arapça hitap ederek şu sözleri kullandı:

"Herkesin emeğine teşekkür ediyorum.
Allah hepinizden razı olsun, size sağlık ve afiyet versin.
İnşallah sevinçle tekrar görüşürüz.
Çok zor bir süreçten geçtim, bunu ancak Allah bilir.
Annemden, gözümün nuru annemden benim için dua etmesini istiyorum."

KRAL CHARLES DA SORDU: GENEL VALİ'DEN ZİYARET

Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn, salı günü Ahmed'i hastanede ziyaret etti. Admiralty House bahçesinden topladığı çiçekleri Ahmed'e takdim eden Mostyn, ziyaretin kamuoyu ve Kral Charles adına yapıldığını söyledi.

Mostyn, Kral Charles'ın Ahmed'in sağlık durumunu özellikle sorduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu olağanüstü cesaret anı karşısında hepimiz sarsıldık ve büyük bir minnet duyuyoruz."

EN YÜKSEK CESARET NİŞANI GÜNDEMDE

Genel Vali Mostyn, Ahmed'in bir cesaret madalyası almasının beklendiğini, bu yönde "çok sayıda adaylık" yapıldığını açıkladı.

Sutherland bölgesinin federal milletvekili Simon Kennedy ise Ahmed'e Avustralya'nın en yüksek cesaret nişanı olan Cross of Valour verilmesi çağrısında bulundu.

MAHALLESİNİN GÖNLÜNDE ZATEN BİR KAHRAMAN

İki kız çocuğu babası olan Ahmed, 2021'den bu yana Sutherland Tren İstasyonu'nun karşısında bir tütüncü dükkânı işletiyor. Saldırıdan sonra dükkân, çiçekler ve teşekkür mesajlarıyla dolup taştı.

Komşu bir esnaf, "İnsanlar bütün gün gelip çiçek bırakıyor. Çok iyi bir insan. Ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa yardım ederdi," sözleriyle Ahmed'i anlattı.

SURİYE'DEN AVUSTRALYA'YA UZANAN ZORLU BİR HAYAT

Suriye'nin İdlib kentinde doğan Ahmed el-Ahmed, 2006 yılında Avustralya'ya göç etti. 2017'de vatandaşlık başvurusu yaptı ancak yıllar süren mahkeme süreçleri sonucunda vatandaşlık alabildi.

Anne ve babası Mohamed Fateh el-Ahmed ile Malakeh Hasan el-Ahmed, Suriye'den gelerek oğullarının yanında oldu.

ESKİ BAŞBAKAN DA ÖVDÜ: "TEK KELİMEYLE MUHTEŞEM"

Eski Başbakan John Howard, Sky News'e yaptığı açıklamada Ahmed'in cesaretini şu sözlerle anlattı:

"Gördüğümüz en büyük cesaret örneği, silahlı saldırganla boğuşan o muhteşem adamdı. Müslüman olduğunu öğrendim. Bu ülkede her inançtan iyi insanlar var."

MİLYON DOLARLIK DAYANIŞMA

Ahmed için başlatılan GoFundMe kampanyasında 2 milyon doları aşkın bağış toplandı. ABD'li milyarder ve Pershing Square'in kurucusu William Ackman, kampanyaya 99 bin 999 dolar bağışladı.