Avustralya’nın kahramanı Ahmed’e üst düzey ziyaret: Milyon dolarlık destek yağdı

SURİYE'DEN AVUSTRALYA'YA UZANAN ZORLU BİR HAYAT

Suriye'nin İdlib kentinde doğan Ahmed el-Ahmed, 2006 yılında Avustralya'ya göç etti. 2017'de vatandaşlık başvurusu yaptı ancak yıllar süren mahkeme süreçleri sonucunda vatandaşlık alabildi.

Anne ve babası Mohamed Fateh el-Ahmed ile Malakeh Hasan el-Ahmed, Suriye'den gelerek oğullarının yanında oldu.

ESKİ BAŞBAKAN DA ÖVDÜ: "TEK KELİMEYLE MUHTEŞEM"

Eski Başbakan John Howard, Sky News'e yaptığı açıklamada Ahmed'in cesaretini şu sözlerle anlattı:

"Gördüğümüz en büyük cesaret örneği, silahlı saldırganla boğuşan o muhteşem adamdı. Müslüman olduğunu öğrendim. Bu ülkede her inançtan iyi insanlar var."

MİLYON DOLARLIK DAYANIŞMA

Ahmed için başlatılan GoFundMe kampanyasında 2 milyon doları aşkın bağış toplandı. ABD'li milyarder ve Pershing Square'in kurucusu William Ackman, kampanyaya 99 bin 999 dolar bağışladı.