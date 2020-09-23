Bir partimiz daha olmuş: Yeşiller Partisi.İyi. Avrupa'da var, bizde de olsun.Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı, bu partinin eşbaşkanları değilse bile "" olmuşlar. (Bunlarda başkan yokmuş.)Sayın Özkan, yaptığı ilk açıklamada "küresel çapta bir sağlık kriziyle karşı karşıya" olduğumuzu ileri sürerek hiç duymadığımız önemli bir gerçeğe parmak basmış." şeklinde daha başka önemli açıklamalarınıda bekleriz.Özkan aynı zamanda iklim krizi, demokrasi ve adalet krizi gibi daha başka krizlerle de karşı karşıya olduğumuzu söylüyor.Bunun çözümü için ortaya konacak etkili politikalar "yeşil düşüncelere" dayanıyormuş...Anlayamadık. Belki de kafamız kalın olduğu içindir." deyince insanın aklına Cüppeli Ahmet falan geliyor.Herhalde arkadaşlar bunu kastetmiyorlar.Peki neyi kastediyorlar?Kendileri de bilmiyorlar." konuşuyorlar.

***

İyi ama bizim böyle bir yeşil partimiz yok muydu yahu?Vardı. 1994 yılında kapatılmıştı.2008'de gene kuruldu, 2012'de gene kapandı.Eşitlik ve Demokrasi Partisi'yle birleşmiş (bu da varmış), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olmuş.Olmuş da ne olmuş?Olan şu: Türkiye'de parti kurmak, turşu kurmaktan bile daha kolay bir "" dönüştü.Canı sıkılan yanına kırk kişi toplayıp veriyor dilekçeyi, iş bitti...Yeni kurulan partileri ne kadar ciddiye almak gerektiğini, Ali Babacan'ın Deva Partisi'nin üye sayısına bakarak anlayabilirsiniz.Temmuz ayı itibarıyla 0 kişi.Yazıyla, sıfır kişi.Bir de Emrehan Halıcı'nın Elektronik Parti'si vardı...O bile iktidara daha yakındır!

***

Tabii her yeni kurulan küçük partiyi de yabana atmayalım.

Yeni Refah Partisi var...

Milli Araştırma Kuruluşu diye bir yer varmış, hiç duymamıştık, bir anket yapmış.

Ankete göre, Fatih Erbakan, yüzde 51.5 ile cumhurbaşkanı oluyormuş!

Ne gülüyorsunuz oğlum? Aynı ankette Mansur Yavaş yüzde 26.5, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 19.5, Muharrem İnce de yüzde 2.5...

Faşistler sevinsinler işte, daha ne?

***



The sound of silence



"Öyle bir zamandayız ki, sokaklarımızdan sessiz çığlıklar yükseliyor. Sessiz çığlıkların bir mesajı var: Milletimiz bize elini uzatıyor."

Meral Akşener