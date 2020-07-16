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ENGİN ARDIÇ
Hilafetin faydası yok

Hilafetin faydası yok

16.07.2020, Perşembe
Böyle bir mesele yok, durduk yerde kendileri ortaya attılar son günlerde, kendileri köpürtüyorlar.
Amaç, Ayasofya Camii'nin iyi kötü "rövanşını" almak.
Amaç, "Tayyip Erdoğan hilafeti geri getirecek" algısını yerleştirmek.
Tamam da, kimi kışkırtmaya çalışıyorlar?
Artık orduyu kışkırtma devri geçtiğine göre...
CHP seçmeni "kemik", kışkırtsan da kışkırtmasan da davranış biçimi belli.
AK Parti seçmeninde "eyvah hilafet geliyor" korkusu yaratıp Davutoğlu ve Babacan'a "bir miktar" oy kayması mı sağlayacaklar? Bu kadar ahmak mı bunlar?
Peki, madem "asist" yaptılar, o topa bir kafa koyalım.

***

Hilafet gelirse ne olur?
Fetullah sinir krizi geçirir, iğneyle yatıştırılır. (Halife kendisi olacaktı ya...)
İran ve Azerbaycan'ı geçin... Bir Şii'ye "Sünni halifesine biat et" demek anasına küfür etmekten beterdir. İlişkilerimiz bozulduğuyla kalır.
Arap dünyası asla kabul etmez. Bize ihanetlerinin bir nedeni de Türk Halife'den kurtulmaktı.
Tam tersine, Suudi Arabistan kralı halifeliğini ilan etse biz de ona bir yanımızla güler geçeriz.
Bizim hilafeti pek pek Filistin kabul eder.
Bir de Pakistan ve Malezya.
Hadi Afrikalı mazlum Müslümanlar'ı da katalım.
O kadar.
O zaman neye yarayacaktır hilafet?
Şeriatçılarımızı mutlu edecektir, o kadar.
Peki ne yapacağız, cihat mı ilan edeceğiz? Sancak-ı Şerif mi çıkaracağız?
1914 yılında çıkardık da neye yaradı?
Batı kızmaz, tam tersine memnun olur.
Acı çeken Papa "kendime dengi dengine arkadaş buldum" diye sevinir.
Batı da, onlardan iyice uzaklaştığımız için üzülmüş gibi yapıp gizli gizli rahatlar.
İşte Avrupa Birliği'ne almamak içim esaslı bir bahane daha...

***

Kaldı ki hilafet cumhuriyetin başkanında değil Osmanoğlu ailesinde mündemiçtir.
Ne olacak, 1922-1924 yılları arasında kısa bir süre yaşandığı gibi, bir laik devlet başkanı, ayrıca bir de Abdülmecid Efendi gibi "siyasi otoritesi olmayan" göstermelik halife mi bulunacak?
Boş işlerle uğraşmayı bırakın.
Hilafetin geldiği geleceği yoktur.
O "tehlike" ancak evde kalmış kız kompleksleriyle kıvranan bazı Kemalist vatandaşların dar beyinlerinde mevcuttur.
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