23 Nisan 1920 tarihinde ne olmuş?Erbabına soralım:Bundan bir tekanlam çıkıyor:Başka bir anlamıvarsa ben Türkçebilmiyorum.Fakat gariptir, o "" İngiliz işgal kuvvetleri tarafından kapatılınca, o hainlerin bir kısmı İstanbul'dan kaçarak Ankara'ya gelmiş ve yeni açılan yeni meclise katılmış. Vatana ihanet ettikleri için olsa gerek.Hiç yakışmadı! Mustafa Kemal Paşa bu hainleri nasıl kabul etmiş?Bunlar İngilizler'in elinden kurtulanlar... Kurtulamayan "" tutuklanıp Malta adasına sürgün edilmişler.Bunlar, sarayı bir kenara itip padişah Mehmet Reşat'ı "" derekesine indirmiş ve ülkeyi beş yıl süreyle diktayla yönetmiş saray soytarılarıymış. İttihatçılar yani.Bu hesaba göre Ziya Gökalp vatan haini... Rauf Bey vatan haini... "" yani Enver, Cemal, Talat falan tekmil vatan haini...

***

Aynı vatan hainlerinin ve saray soytarılarının bir büyük marifeti daha var:Meclisin basılıp kapatılacağının çok belli olduğu dağdağalı günlerde, "" adı verilen bir "" kabul edip dosta düşmana yayınlamış!Bu metin daha sonra Ankara meclisi tarafından da aynen kabul edilmiş.Misak-ı Milli'yi yapana soytarı diyeni tükürükle boğarlar.

***

O kasaba gibi küçük ve renksiz kentte toplanan meclis herhalde halkın sesini ve egemenliğini yansıttığı için...Bünyesinde "" da varmış, "" da.Hatta TBMM, amaçlarından birinin "" olduğunu bile açıklamış.Bu grup üç yıl sonra "" edilmiş, seçimlere sokulmamış.O kadar ki, cumhuriyet bile meclis çoğunluğuyla değil, meclis "" ilan edilmiş.

***

Olamaz. Bu işte bir terslik var.Acaba terslik şurada olabilir mi:Kendi yarattığınız efsanelerin o kadar esiri oldunuz ki, şimdi hiç düşünmeden bu kadar pervasızca zırvalayabiliyorsunuz!Engin Altay, CHP'nin bir şeyi