Amerika'da seçimi Clinton kazanınca "" diye sevinen yerli ahmaklarımız vardı...Bunlar Obama kazanınca bu sefer de "" diye sevindiler.Sonra o solcu başkan Türkiye'de sağcı darbe yaptırmaya kalktı ama onlar Türk solcusu olarak zaten sağcı darbeye sıcak bakıyorlardı. "" Erdoğan gidecek, yerine "" Fetullah gelecekti!Bunlar şimdi de virüs salgınını fırsat bildiler, oturdukları yerde sosyalizme geçtiler bile.Kapitalizm yıkılıyormuş.Yerine sosyalizm geliyormuş.Nereden mi belliymiş? Amerika'da Trump'ın reddetmiş olduğu "" şimdi yeniden gündeme gelebilirmiş...Demek ki Türkiye'de uzun zamandır sosyalizm varmış da farkında değilmişiz.

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Bizim kuşak bu açıdan şanslıdır.Gençliğimizde Marksizm kültürüyle epey haşır neşir olduğumuz için neyin ne olduğunu bilir, sosyalizmi tanırız. (Faşizmi daha da iyi tanırız!)Gençler bilmiyorlar." deyince akıllarına gelen ya psikopatların tepişme ortamı ya da barlarda kız kesmece...Kapitalizmi daha önce de çok öldürdüler.Lenin bütün dünyada kesinlikle öleceğini sanıyordu. Öyle olmadı.1929 krizinde de bitirdiler kapitalizmi. (H. G. Wells, Stalin'le bir görüşmesinde "" demiş, Stalin buna bir tarafıyla uzun uzun gülmüş.)1945'te hepten bitirdiler. İngiltere'de Labour Party iktidara gelince "" sanıp Amerika'ya kaçanlar vardı.Lafta hep bitiyordu kapitalizm.1945'te Sovyetler Birliği'nde de "" diye bekleşenler vardı... Kendilerini Kamçatka Yarımadası'nda buldular.2008 krizinde de kapitalizm bitmişti... Yeni bir dünya kuruluyor, Türkiye de orada alabilirse yerini alıyordu. (Tayyip Erdoğan'ın "" lafına çok kızmışlardı.)Bitiyor bitiyor da bir türlü bitemiyor cenabet.Evladım, üretim araçları mülkiyet değiştirirse sosyalizm gelir.Örneğin Amerika'da bunu gerçekleştirecek ne teori var, ne kadro var, ne de lider. (Bizde de yok.)Devletin salgın hastalık gibi mücbir sebeplerle bazı sektörlerde kamulaştırmaya gitmesi sosyalizm değildir. Kaldı ki henüz bu da ortada yok.Öyle olsaydı "" de sosyalist sayılırdı." ancak sizin gibi şaşkınlara sosyalizm diye yutturanlar çıkabilir.Bu salgın birkaç bin ölüyle atlatılabilirse mesele yok...Ama iş çığırından çıkarsa, devletler felç olur ve hatta yıkılırsa...Ortaya çıkacak olan kaos ve arkasından da faşizmdir.Nasıl mı?Hani Amerikan çocuklarının çok sevdiği o bilim-kurgu filmleri var ya, zombiler falan, işte oralardan bir fikir edinebilirsiniz.