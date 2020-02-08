Meral Hanım ikinci kongresini yapacakmış. Kongrenin ana teması "" olarak belirlenmiş.Meral Hanım yüzde 10'u bile bulamayan oyuyla iktidara yürüyormuş.Vallahi yürümeyen yok maşallah.İP de yürüyor, DSP de. Doğu Perinçek bile yürüyor.Bir tek yürümeyen, kurulup kurulup da bir türlü kurulamayan ""... Kuaför Vili'den ayrılan manikürcü Perihan'ın, pardon, AK Parti'den ayrılan Babacan'ın partisi.Meral Hanım 2023 seçimlerinde Abdullah Gül'ün çatı adaylığı fikrine yanaşmaz da, geçen cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptığı gibi mızıkçılık eder, "" derse, seyreyleyin o zaman şenliği...Öyle ya, iktidara yürüyen adam (pardon, kadın) başkasının adaylığına razı olur mu?Abdullah Bey cumhurbaşkanı, Meral Hanım iktidarda... Nasıl iktidar bu böyle?Yok eğer eski alışkanlıklarıyla iktidardan "" anlıyorlarsa, o Meclis'e ancak ititifak desteğiyle "" girebiliyorlar.Eh, olay Kenan Evren"in "" geliyor: Yoğurtçu hiçyoğurdum ekşi der mi?Bakınız Dolunay Partisi daha tutarlı çıktı, bütün faaliyetlerini sona erdirdi.

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Meral Hanım'ın yürüttüğü "" hangi çizgide, hangi noktalarda yoğunlaşıyor?Hayat pahalılığı, falan. Her okey kahvehanesinde konuşulan konu.(Berber çıraklarına henüz ulaşmadı, onlar Fatih Terim ve Belhanda'yla uğraşıyorlar.) Esas olarak, sistem karşıtlığı.Meral Hanım cumhurbaşkanlığı sistemine karşı.Vallahi muhalif olup da karşı olmayan yok.Hem karşılar, hem de o sisteme boyun eğip sistemin kurallarına göre seçime girecekler. İsterlerse girmesinler.Kazanırlarsa sistemi bozmak üzere...Peki Meral Hanım bunun yerine ne öneriyor?" parlamenter sistem.Eee?Parlamenter sistemi anladık da, bunun "" nasıl oluyor?Belli değil.Çünkü Meral Hanım kendisi de bilmiyor.Sistem armut mu ki iyisi olsun?Parlamenter sistemin kuralları, kenarı köşesi belli. Bu nasıl iyileştirilir?Mebus sayısı mı arttırılır ya da eksiltilir, eskisi gibi Meclis'in içinden çıkacak cumhurbaşkanı için şu kadar oy değil de bu kadar oy mu aranır, başkanın yetkileri geri mi alınır, Külliye yıkılıp arazisi bakla tarlası mı yapılır, nedir?Slogancılık basitliğine düşmese, oturup da buna kafa yorsa ve de bizlere açıklasa çok sevineceğiz.Kimbilir, belki oyları yüzde 10'u geçerse kendisini ciddiye bile alabiliriz.Abdülkadir Selvi