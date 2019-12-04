CHP'ye nefes aldırmak için ortaya hemen bir Ali Babacan tartışması atanlar, buradan umdukları kadar fazla ekmek çıkmaması, daha doğrusu konunun iki günden fazla "" bir yanının bulunmaması üzerine yeni bir can simidine sarıldılar: Cem Uzan geliyormuş...Bir yerlerinden uydurdukları habere göre iktidar Cem Uzan'ı geri getirip affedilmesini sağlayacakmış, o da Genç Parti'yi "" seçimlere sokarak hem Babacan'ın hem de Davutoğlu'nun henüz var olmayan partilerinin oylarını ""...Böyle "" haberleri seviyorsanız ben size bir başkasını ileteyim: Hergelenin biri sözde anket yapmış, yüzde 40 küsurla İmamoğlu kazanıyormuş... Kazanmak için "" oy lazım ama nasıl olsa o oranla biraz daha oynarlar... Anket değil mi, uydur uydur söyle...

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Diyelim ki Cem Uzan Türkiye'ye döndü, diyelim ki cezası kaldırıldı, yeniden yargılandı ve beraat etti...Karşısında 2002 yılından çok farklı bir Türkiye bulacaktır.Diyelim ki Genç Parti "" edildi...Amiral gemisi olduğu söylenen faşist gazetenin "" müşterisinden bir miktar oy alabilir.Esas olarak "" İYİ Parti'yi kırar ki, o partinin oylarının kırılması ya da kırılmamasının fazla bir "" de yoktur.AK Parti'den oy kaydırır mı?Babacan ne kadar kaydırabilirse o da belki onun bir kısmı kadar... Yani önemsiz...Cem Uzan'ın elinde bu sefer ne televizyon olacaktır, ne gazete, ne de telefon.Lumpenler beleş pilav üstü dönere, bir yandan da Hande Yener dinlemeye bayılırlar ama hiçbiri o kadar da aç değildir.Bunu en iyi rahmetli Osman Bölükbaşı bilirdi, kasaba meydanlarındaki kara kalabalığın seçim sandığı gerçeğini ""... İnanmıyorsanız Yavuz Donat'a sorunuz.Milliyetçilik yapılacaksa da iktidar dibine kadar yapıyor.Cem Uzan ne söyleyecek de kimden oy isteyecek?" gibi zırvalar o zaman da pek iş yapmamıştı. ("" diye dalga geçiliyordu.)

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Cem Uzan'ın yaşı altmışa dayandı.

Genç Parti'yi kuracağı zaman, bırakın bendenize danışmayı, haber bile vermemişti. Ben de vatandaşla birlikte televizyondan öğrenmiştim.

Yukarıda Allah var, ne en küçük bir baskı yaptı ne de en küçük bir telkinde bulundu.

Şimdi danışsa, diyeceğim şu olur: Bırak bu işleri, paraları yemeye, geri kalan yıllarının tadını çıkarmaya bak. (Laf aramızda, özledim de ha, 2003 yılından beri ne yüzünü gördüm ne de konuştum.)

Ama danışmayacaktır.

Umarım bu sefer ihtirasları aklının önüne geçmez.

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Amiral 'ak' diyor gemisi 'kara...'



"Seçimler bizim belirlediğimiz tarihte değil, yasaların öngördüğü tarihte olacak."

Kemal Kılıçdaroğlu