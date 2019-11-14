Taha Bey (Akyol) ortaya ilginç bir soru attı: İmparatorluk özlenir mi?Özleyen çok.Kimisi Osmanlı'yı özlüyor, kimisi Enver Paşa gibihayalleri peşinde. Bu, Komünist Turan İmparatorluğu olacakmış."Adamlar komünizmden yeni kurtuldular, sen onları yeniden komünist yapacaksın (tabii önce Türkiye'yi yapman şart!), Moskova'nın boyunduruğundan güç bela çıkabilmiş insanları bu sefer de Ankara'nın boyunduruğuna mı sokacaksın" diye sorduk, verecek cevapları yoktu.Memlekette dangalak çoktur.Ama bizim konumuz onlar değildir.gibi ham hayalleri de bir yana bırakalım.Nesini özlüyorsunuz?Çünkü bu memlekette sağcısı solcusu, ilericisi gericisi meseleye daima "statik" bakıyor."Dinamik" bakış şarttır.Padişah isteyenler, hangisini istiyorsunuz? Osman Gazi'yi mi, Deli İbrahim'i mi?Hangi Osmanlı'yı özlüyorsunuz? İstanbul'u alan Osmanlı'yı mı, Viyana'ya iki kere saldırıp ikisinde de alamayan Osmanlı'yı mı?Herhalde kimseninözleyecek hali yoktur.Bu, cumhuriyet için de geçerlidir.Hangi Atatürk'ü istiyorsunuz? En koyu Osmanlıca'yla nutuk atan Atatürk'ü mü, Çağatayca söylev veren Atatürk'ü mü?Döküntü Türkiye'yi mi özlediniz, gelişmiş Türkiye mi sizi tatmin etmiyor?Köy Enstitüsü mü istersiniz, köylünün üniversiteye gitmesini mi?Dünya ve Türkiye geçen yüzyılın otuzlu yıllarında donup kalmalıdır!

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Yeni bir imparatorluk kurulamaz.Kurulabilmesi için önce "birden fazla halk" şarttır. Bunu hangi halklarla yapacaksınız?Hilafet de geri gelemez, getirseniz bile bunu Filistin, Pakistan ve Malezya'dan başka hiçbir ülke iplemez. Yavuz Sultan Selim'den önce elimizde hilafet mi vardı, daha mı az Müslüman'dık?İmparatorluk döneminin geçtiğini en iyi İttihatçılar biliyorlardı... Devletin yıkılacağının farkındaydılar... Bu nedenle de önce azınlıkları tasfiye etmeye, bir ulus-devlete dayanak olacak "homojen" bir Anadolu yaratmaya koyuldular. Faturasını da bugün bile ödüyoruz.Kürt ayaklanmalarını düşünürseniz, pek o kadar da homojen olamamış demek ki...Dünya savaşını kazansaydık bu sefer de o döküntü halimizle Alman sömürgesi olacaktık, bu daha mı iyi olacaktı?

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Eski günler geri gelmez.

Türkiye yeniden bir imparatorluk kuramaz, ama Ortadoğu'da ve İslam dünyasında ağırlıklı "söz sahibi" olabilir (Balkanlar'da demedik.)

Tayyip Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı da tastamam budur zaten.

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Bir çocuğumuz daha oldu



"Atatürk demek üretmek demektir."

Kemal Kılıçdaroğlu

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Turkish Jane Austen



"Kızlarımızın en büyük hayali evlenebilmek."

Meral Akşener