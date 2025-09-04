İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'deki Cumhuriyet Halk Partisi 38. İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Karar, CHP İstanbul delegelerinden birinin, 8 Ekim 2023'deki CHP İstanbul İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz olduğu, irade fesadına sebep olacak şekilde delegelerin oylarının para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiği şikayetinin haklı görülmesi üzerine alındı.

İşlerin içinden çıkılmaz hale geldiği CHP'de, İstanbul kongresinin iptali ile ortalık daha da karışacağa benzer. Su üstüne yazılan yazı hükmündeki 'kararı tanımıyoruz' çıkışları da içe yönelik atraksiyonlar.

İstanbul il kongresi iptalinin, 15 Eylül'deki şaibeli 38. Kurultay duruşmasına muhtemel etkileri, CHP'deki herkesin paçasını tutuşturmuş durumda.

Hikaye, her zamanki gibi. İstanbul'da yaşanan, para gücüyle CHP'yi teslim alabileceklerini düşünenlerin, fütursuzca yaptıklarından rahatsız olan CHP'lilerin ihbarı ile başlayan bir süreç. Şaibeli kurultay davası da aynı.

Yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve benzeri suçlardan tutuklu CHP'li belediye başkanları ile ilgili operasyonların da CHP içinden gelen ihbarlarla başlatıldığı, malum.

Silivrideki'nin talebiyle yaptığı mitinglerde, suçlamaların siyasi olduğu yalanını yayan Özel'e kananlar hala vardır tabii. Ancak mızrağın artık çuvala sığmadığı da vakıa.

İstanbul kararının kurultay davasına etki edip etmeyeceği, belirsiz. Ancak esas mesele, belediyelerle ilgili yolsuzluk davaları ve bu husustaki emareler de CHP için hayli can sıkıcı.

'Yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası' dediği İBB iddianamesinin Ekim'de hazır olacağını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in adli yıl açılışındaki kısa açıklaması, CHP'deki telaşın boşa olmadığını gösteriyor. Sadece tanık beyanıyla tutuklu olmadığını vurgulayan Akın Gürlek'in, etkin pişmanlık için baskı yapmadıklarını aksine ilgililerin talep ettiklerini belirtmesi, önemli.

Avukatların 'konuşma, seni vekil yapalım' teklifi ilettikleri yanında baskı ve tehditler sebebiyle ailesine koruma verilen itirafçılardan bahseden Akın Gürlek, operasyonu öğrenen M. K.'nin bir günde mal varlığını devrettiğini ancak tedbir aldıklarını da belirtiyor.

Silivri'den ahkam kesen şüphelinin, iplerini tuttuklarını koşmaya mecbur bırakması, dikkat çekici. Amaçsızca sağa sola saldıranlar da iplerini çekip duranı memnun etmeye çalışıyorlar belli ki.

Hukuk dışı yollarla girdiği okuldan aldığı için iptal edilen diplomasına 'anamın ak sütü gibi helal' diyebilen birinin, iplerini elinde tuttuklarına yaptırabileceklerini hayal etmek, güç…

Dönmeye başlayan adalet çarkının durmayacağını bilmek, rahatlatıcı…