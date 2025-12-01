Viral Galeri Viral Tıkla Derbi seyircisi yollara akın etti! İstanbul’un ana arterleri kilit

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala İstanbul'da akşam saatlerinde de derbi trafiği felç etti. Yağmur'un da etkili olduğu günde trafik yoğunluğu yüzde 90'a yaklaşmış durumda. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, kilitlenen trafikten stada ulaşmaya çalışan vatandaşların oluşturduğu yoğunluğa ilişkin konuşarak son durumu aktardı. Peki hangi yollar açık? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.12.2025 18:34 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 18:36
Gün boyu kapalı bir hava ile yer yer yağmurun da etkili olduğu İstanbul'da derbi hazırlıkları da son hız devam ediyor. Maça saatler kala Özellikle Kadıköy ve civarı noktalarda trafik kilitlenirken İstanbul genelinde de derbi trafiğinin yoğunluğu yüzde 90'lara ulaştı. Peki hangi yollar kapalı? A Haber muhabiri detayları aktardı.

AVRUPA 85, ANADOLU YAKASI'NDA İSE YÜZDE 90 TRAFİK

İstanbul trafiği bugün mesai saatlerinin sona ermesiyle birlikte %80 barajını bir kez daha aştığını belirten A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, trafiğin an itibarıyla %85 civarlarında seyrettiğini söyledi. Anadolu Yakası'ndaki bu oranın %90'a ulaştığını belirten Vural, Avrupa Yakası'ndaki durumun %81 civarlarında seyrettiğini belirterek yağmur ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle oluşan trafiğe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

KADIKÖY'DE TARAFİK KİLİT

Bizler şu an Kadıköy'e yakın bir noktadayız, Göztepe bölgesindeyiz ve bu noktada da trafik oldukça yoğun. Şu an özellikle Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na doğru uzanan nokta oldukça kalabalık ve şundan bahsedelim, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişler oldukça yoğun.

Bu geçişlerde de tabii ki polis ekiplerinin de sürekli bir şekilde kontrolü sürüyor. Bugün elbette Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları için ve tüm Türkiye için önemli bir gün. Türk futbolu için önemli bir gün. Türkiye, Türkiye'nin en büyük derbisi diyebileceğimiz bir derbi oynanacak ve Süper Lig'i de yakından alakadar ediyor ve Süper Lig'in ilk iki koltuğunu yakından alakadar eden bu maçın başlamasına artık 2 saat kaldı.

O NOKTALARI KULLANAN VATANDAŞLAR DİKKAT!

Her iki yakadan da hem Anadolu'dan hem Avrupa Yakası'ndan çok ciddi şekilde Kadıköy'e ciddi bir yoğunluk oluşmuş durumda. Bunun yanı sıra Avrupa Yakası'nda da özellikle mesai çıkışı, yağmurun da etkisiyle birlikte hem TEM'de hem de E5, D100 karayolunda da ciddi yoğunluk var. Hemen bazı yoğun noktalardan bahsedelim. Şu an Zincirlikuyu bölgesi özellikle yoğun olan noktalardan birisi, her iki istikamette de E5'te ve Avrupa Yakası'nda.

