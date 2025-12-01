Derbi seyircisi yollara akın etti! İstanbul’un ana arterleri kilit

Bu geçişlerde de tabii ki polis ekiplerinin de sürekli bir şekilde kontrolü sürüyor. Bugün elbette Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları için ve tüm Türkiye için önemli bir gün. Türk futbolu için önemli bir gün. Türkiye, Türkiye'nin en büyük derbisi diyebileceğimiz bir derbi oynanacak ve Süper Lig'i de yakından alakadar ediyor ve Süper Lig'in ilk iki koltuğunu yakından alakadar eden bu maçın başlamasına artık 2 saat kaldı.