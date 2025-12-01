Aralık ayı kira artış oranı 2025 ne olacak? Zam yüzdesi ne zaman belli olur?

KİRA ARTIŞI HANGİ KURALLARA GÖRE HESAPLANIYOR?

Türkiye'de kira zamları, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi çerçevesinde belirleniyor. Mevzuata göre kira artışı, TÜFE'nin on iki aylık ortalamasını aşamıyor. Sözleşmede belirlenmiş bir artış maddesi bulunsa bile, oran bu üst sınırın üstüne çıkıyorsa fazla kısım geçerli kabul edilmiyor. Sözleşmede herhangi bir oran yer almıyorsa, doğrudan ilgili aya ait TÜFE ortalaması uygulanıyor.

Geçmiş yıllarda uygulanmış olan yüzde 25'lik konut zam sınırı ise 2025 yılı itibarıyla yürürlükte değil; bu nedenle tek belirleyici yine TÜFE ortalaması olacak.