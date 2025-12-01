Aralık ayı kira artış oranı 2025 ne olacak? Zam yüzdesi ne zaman belli olur?
Aralık 2025'te kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü, açıklanacak resmi artış oranına çevrilmiş durumda. TÜİK'in her ayın 3'ünde duyurduğu TÜFE'nin on iki aylık ortalaması, yeni dönemde uygulanacak zam oranını belirliyor. Kira yenileme dönemi yaklaşırken, 'Aralık 2025 kira zammı ne kadar olacak?' sorusu şimdiden gündemin üst sıralarında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 01.12.2025 10:14