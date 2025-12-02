Viral Galeri Viral Liste 2026 e-Devlet hac ek kaydı nasıl yapılır? Başvuru ne zaman bitiyor?

Hac için ek kayıt ekranı, Diyanet'in duyurusuyla e-Devlet'te erişime açıldı. 27 Kasım'da başlayan süreç, 5 Kasım 2025'te noter ve basın huzurunda yapılan kura sonucunda 2026 yılı için kayıt hakkı kazanan adaylara ikinci fırsat sunuyor. Kutsal topraklara gitmeye hazırlanan vatandaşlar, sıra kendilerine geldiği anda hac kesin kayıtlarını çevrim içi olarak tamamlayabilecek. Peki 2026 hac ek kayıt başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman sona erecek? İşte tarihler ve ayrıntılar.

Diyanetin belirlediği 2026 yılı hac takvimi netleşti. Ön kayıt ve güncelleme sürecine dahil olan 1 milyon 799 bin 835 adayın katılımıyla 5 Kasım 2025'te noter huzurunda çekilen kura sonrasında, hac ek kayıt dönemi 27 Kasım'da başladı. Kura sonucu kayıt hakkı doğan adaylar, işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayacak. Ek kayıt sürecinin nasıl işleyeceği ve başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu olurken, süreç Diyanet tarafından adım adım açıklandı.

HAC EK KAYITLAR NE ZAMAN BİTECEK?

2026 hac sezonuna ilişkin ek kayıt dönemi 27 Kasım'da başladı ve 5 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Kayıtlar yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor.

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Kesin kayıt aşamasında adayların ilk olarak organizasyon tercihini belirlemesi gerekiyor. "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu" veya "Acenta Organizasyonu"ndan biri seçildikten sonra, e-Devlet'te "Hac İşlemleri" bölümüne giriş yapılarak süreç başlatılıyor.

T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra açılan ekranda, üst menüde yer alan "Organizasyon Tercihi" bölümü seçiliyor. Tercih edilen organizasyonun yanında yer alan kutucuk işaretleniyor ve bilgilendirme metninin kabul edildiği onaylanarak işlem kaydediliyor. Bu aşamanın ardından sistem, hem seçilen tercihi hem de aynı grupta bulunan diğer hacı adaylarına ilişkin bilgileri gösteriyor.

Tercih Diyanet organizasyonu ise bir sonraki adım "Kesin Kayıt İşlemleri" oluyor. Bu bölümde öncelikle gidilecek havalimanı ve ödeme yöntemi belirleniyor. Ardından "Devam Et" seçeneğiyle konaklama ve oda tipi ekranına geçiliyor. Kafile birlikteliği için grup üyelerinin aynı konaklama türünü, aynı odada kalabilmek için ise aynı oda tipini seçmeleri gerekiyor. Oda yerleşimleri, yakınlık ilişkisi gözetilerek düzenleniyor.

Son aşamada yapılan tercihler ön izleme ekranında kontrol ediliyor. Bilgilerin doğruluğu teyit edilirse "Kaydet" butonuyla işlem tamamlanıyor. Herhangi bir yanlışlık fark edilirse, "Tercihleri Düzenle" seçeneğiyle düzeltme yapılıp kayıt yeniden kaydedilebiliyor.

