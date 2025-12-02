2026 e-Devlet hac ek kaydı nasıl yapılır? Başvuru ne zaman bitiyor?
Hac için ek kayıt ekranı, Diyanet'in duyurusuyla e-Devlet'te erişime açıldı. 27 Kasım'da başlayan süreç, 5 Kasım 2025'te noter ve basın huzurunda yapılan kura sonucunda 2026 yılı için kayıt hakkı kazanan adaylara ikinci fırsat sunuyor. Kutsal topraklara gitmeye hazırlanan vatandaşlar, sıra kendilerine geldiği anda hac kesin kayıtlarını çevrim içi olarak tamamlayabilecek. Peki 2026 hac ek kayıt başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman sona erecek? İşte tarihler ve ayrıntılar.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.12.2025 06:38