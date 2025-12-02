2026 e-Devlet hac ek kaydı nasıl yapılır? Başvuru ne zaman bitiyor?

Tercih Diyanet organizasyonu ise bir sonraki adım "Kesin Kayıt İşlemleri" oluyor. Bu bölümde öncelikle gidilecek havalimanı ve ödeme yöntemi belirleniyor. Ardından "Devam Et" seçeneğiyle konaklama ve oda tipi ekranına geçiliyor. Kafile birlikteliği için grup üyelerinin aynı konaklama türünü, aynı odada kalabilmek için ise aynı oda tipini seçmeleri gerekiyor. Oda yerleşimleri, yakınlık ilişkisi gözetilerek düzenleniyor.

Son aşamada yapılan tercihler ön izleme ekranında kontrol ediliyor. Bilgilerin doğruluğu teyit edilirse "Kaydet" butonuyla işlem tamamlanıyor. Herhangi bir yanlışlık fark edilirse, "Tercihleri Düzenle" seçeneğiyle düzeltme yapılıp kayıt yeniden kaydedilebiliyor.