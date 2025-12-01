Viral Galeri Viral Tıkla Aralık altına bereket getirdi! Peki en çok hangi altın kazandırıyor?

Son aylarda rekor üzerine rekor kıran gram altın son haftalarda stabil giderken aralık ayına yükselişle başladı. Yatırım ve yastık altı için alınan altınlara talep yükselerek devam ederken fırsatçılar da boş durmadı. Uzmanlar dolandırıcılara karşı, vatandaşları olduğu kadar kuyumcuları da uyarıyor. Peki yükselişiyle yatırımcıyı cezbeden altında bundan sonrası için ne olur? En çok hangi altın kazandırdı? Çeyrek altın mı, beşli altın mı, gram altın mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.12.2025 21:37 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 21:39
Aralık ayına yükselişle başlayan gram altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gram altın an itibariyle 5.765'ten, çeyrek altın ise 9.542 liradan işlem görüyor. Peki bundan sonrası için ne olur?

YENİ HAFTA REKORLA BAŞLADI

2025'in 11 ayı bitti. En çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Kasım'da biraz yavaşlayan yükseliş, yeni haftaya da rekorla başladı.

Gram altın sene başında 2.965 liraydı. Aradan tam 11 ay geçti, tarih 1 Aralık Pazartesi 2025. Gram altın an itibarıyla 5.870 lira. Yani sene başında 100.000 liralık gram altını aldığınızda tam 99.000 lira kâr etmiş oluyorsunuz.

EN ÇOK HANGİ ALTIN KAZANDIRIYOR?

Yatırımcısına yüksek kar getiren altının en çok kazandıran çeşidi ise gram. Konuya ilişkin konuşan uzmanlar, "2025'te de altın yatırımcısının yüzü gülmeye devam ediyor. 11 aylık süreçteki performansa baktığımızda altın neredeyse %100'e yakın değer kazandı.

