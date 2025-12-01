Oxford yılın kelimesi rage bait ne demek, Türkçe anlamı nedir? Aura farming, Biohack...
Oxford, 2025'in yılın kelimesi olarak sosyal medyanın en tartışmalı terimlerinden 'rage bait'i seçti. Dijital dünyayı kasıp kavuran bu ifade, kullanıcıları öfkeyle harekete geçiren içeriklerin perde arkasını açığa çıkarırken, aynı listede yer alan aura farming ve biohack gibi yeni trendlerin de dikkat çekici bir tablo oluşturmasına neden oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:10