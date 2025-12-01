Oxford yılın kelimesi rage bait ne demek, Türkçe anlamı nedir? Aura farming, Biohack...

RAGE BAİT NE ANLAMA GELİYOR? TÜRKÇESİ NEDİR?

Rage bait'in en yalın Türkçe karşılığı "öfke yemliği" ya da daha doğal bir ifadeyle "öfke kışkırtıcısı içerik" olarak görülebilir. Tanım olarak, insanların sinirini bozmak, kızdırmak veya tepki vermeye zorlamak amacıyla tasarlanan çevrim içi içerikleri ifade ediyor. Bu içerikler kimi zaman saldırgan, kimi zaman gereksiz yere kışkırtıcı, kimi zamansa tartışma yaratmak için bilerek ters bir dille hazırlanıyor.