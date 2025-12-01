Viral Galeri Viral Liste Kar İstanbul'un kapısında! Lapa lapa yağış tarihi belli: Don, sağanak, sis, pus... Hepsi haritada

İstanbul'da sıcaklıklar hızla düşerken Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor. Kent genelinde kar, don, kuvvetli sağanak, sis ve pus ihtimali artmış durumda. Paylaşılan haritalar, özellikle sabah ve gece saatlerinde risklerin belirginleşeceğini gösteriyor. Kentin hangi bölgelerinin daha fazla etkileneceği merak konusu olurken gözler yeni uyarılara çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2025 07:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri, yeni haftada yurdun geniş bir bölümünün bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisine gireceğini gösteriyor. Yapılan tahminlere göre Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Karadeniz geneli, Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Siirt çevreleri ve Adana'nın doğusunda yağış geçişleri bekleniyor. Aydın'ın kıyı kesimlerinin de gündüz saatlerinde yağış alacağı öngörülüyor.

YAĞIŞ TÜRLERİ DEĞİŞİYOR: KIYILARDA SAĞANAK, YÜKSEKLERDE KAR

Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağı bildirildi. Buna karşılık İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur, yüksek rakımlı noktalarda ise kar yağışı bekleniyor.

Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ve sabah erken saatlerde iç bölgelerde sis ve pus görülebilir. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması istendi.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BAŞLIYOR

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece düşeceğini, diğer kesimlerde ise belirgin bir değişim beklenmediğini açıkladı. Rüzgârın ağırlıklı olarak güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Trabzon, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yinelendi. Bölgedeki vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbirli olmaları istendi.

