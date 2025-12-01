Kar İstanbul’un kapısında! Lapa lapa yağış tarihi belli: Don, sağanak, sis, pus... Hepsi haritada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri, yeni haftada yurdun geniş bir bölümünün bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisine gireceğini gösteriyor. Yapılan tahminlere göre Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Karadeniz geneli, Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Siirt çevreleri ve Adana'nın doğusunda yağış geçişleri bekleniyor. Aydın'ın kıyı kesimlerinin de gündüz saatlerinde yağış alacağı öngörülüyor.