FB-GS derbi tek maç satın alma | BeIN Connect üyeliği ne kadar, nereden yapılır?

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi yaklaşırken, beIN Sports'un tek maç satın alma seçeneği yeniden gündeme geldi. Derbi heyecanını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, abonelik paketlerine gerek duymadan sadece bu karşılaşmayı izleyip izleyemeyeceklerini araştırıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı ilk kez sahaya çıkacak olması da merakı artırırken, 'beIN Sports'ta tek maç satın alınabilir mi?' sorusu öne çıkıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2025 14:28
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi tek maç satın alma aramaları zirveye çıktı. Taraftarlar, tüm paketlere abone olmadan yalnızca derbiyi izleyip izleyemeyeceklerini öğrenmek için beIN Sports ve beIN Connect seçeneklerini sorguluyor.

BEIN SPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA MÜMKÜN MÜ?

Derbiyi bireysel olarak izlemek isteyen kullanıcılar, beIN Sports'un tek maç satın alma özelliğine yöneliyor. Bu seçenek, platformun web sitesi üzerinden doğrudan yapılabiliyor. Böylece abonelik zorunluluğu olmadan yalnızca izlenmek istenen karşılaşma için ödeme yapılabiliyor.

BEIN CONNECT ÜZERİNDEN TEK MAÇ NASIL SATIN ALINIR?

Tek maç satın almak isteyenler beIN Connect'e giriş yaparak işlemi birkaç adımda tamamlayabiliyor. Web sitesi ya da mobil uygulamaya giriş yapıldıktan sonra Spor bölümüne geçiliyor ve Süper Lig maçlarından Fenerbahçe–Galatasaray derbisi seçiliyor.

Ardından "Tek Maç Satın Al" seçeneğine tıklanarak ödeme ekranına geçiliyor. İşlem kredi kartı, banka kartı ya da dijital cüzdan ile tamamlanabiliyor. Satın alma sonrasında derbi; Smart TV, bilgisayar, tablet veya telefondan canlı izlenebiliyor.

Platformun paket fiyatlarının bazıları şu şekilde:

Paket Adı Fiyat İçerik
Eğlencenin ve Avrupanın Yıldızı Paketi 249 TL / Ay (12 taksit, ayda 249 TL) Avrupa LigleriFormula 1Oscar ve Emmy ödüllü popüler dizi ve filmler
Eğlencenin ve Avrupanın Yıldızı Paketi 299 TL / Ay (12 taksit, ayda 299 TL) Avrupa LigleriFormula 1Oscar ve Emmy ödüllü popüler dizi ve filmler
Taraftar Paketi 379 TL / Ay (12 taksit, ayda 379 TL) Tutulan takımın Trendyol Süper Lig maçlarıYorumcuların özel maç değerlendirmeleriFormula 1

Tam listeye web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Digiturk İzle–Öde ile derbi izleme

Tek maç satın alma alternatiflerinden biri de Digiturk'ün İzle–Öde servisi. onlineislemler.digiturk.com.tr üzerinden giriş yapılmasının ardından İzle–Öde menüsü açılıyor ve derbi seçilerek satın alma işlemi gerçekleştiriliyor. Aynı işlem Digiturk Müşteri Hizmetleri aranarak da yapılabiliyor. Maç, Digiturk'ün 204, 205 ve 206 numaralı Taraftar kanallarından yayınlanıyor.

TOD TV TEK MAÇ SATIŞI SUNUYOR MU?

TOD TV üzerinden tek maç satın alma opsiyonu bulunmuyor. Derbiyi izlemek isteyen kullanıcıların günlük, aylık veya yıllık Spor ya da Taraftar paketlerinden birine abone olmaları gerekiyor.

