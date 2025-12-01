FB-GS derbi tek maç satın alma | BeIN Connect üyeliği ne kadar, nereden yapılır?

BEIN CONNECT ÜZERİNDEN TEK MAÇ NASIL SATIN ALINIR?

Tek maç satın almak isteyenler beIN Connect'e giriş yaparak işlemi birkaç adımda tamamlayabiliyor. Web sitesi ya da mobil uygulamaya giriş yapıldıktan sonra Spor bölümüne geçiliyor ve Süper Lig maçlarından Fenerbahçe–Galatasaray derbisi seçiliyor.

Ardından "Tek Maç Satın Al" seçeneğine tıklanarak ödeme ekranına geçiliyor. İşlem kredi kartı, banka kartı ya da dijital cüzdan ile tamamlanabiliyor. Satın alma sonrasında derbi; Smart TV, bilgisayar, tablet veya telefondan canlı izlenebiliyor.

Platformun paket fiyatlarının bazıları şu şekilde:

Paket Adı Fiyat İçerik Eğlencenin ve Avrupanın Yıldızı Paketi 249 TL / Ay (12 taksit, ayda 249 TL) Avrupa LigleriFormula 1Oscar ve Emmy ödüllü popüler dizi ve filmler Eğlencenin ve Avrupanın Yıldızı Paketi 299 TL / Ay (12 taksit, ayda 299 TL) Avrupa LigleriFormula 1Oscar ve Emmy ödüllü popüler dizi ve filmler Taraftar Paketi 379 TL / Ay (12 taksit, ayda 379 TL) Tutulan takımın Trendyol Süper Lig maçlarıYorumcuların özel maç değerlendirmeleriFormula 1

Tam listeye web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.