2-5 Aralık BİM aktüel listesi yayınlandı: Bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM, Aralık ayının ilk günlerinde dikkat çeken kampanyalarla raflarını yeniledi. 2-5 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunda elektronik eşyalardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve oyuncaklara kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar sunuluyor. Bu hafta indirime giren ürünler merak edilirken, mağazanın yeni dönem fırsat listesi şimdiden yoğun ilgi görüyor.