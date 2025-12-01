2-5 Aralık BİM aktüel listesi yayınlandı: Bu hafta hangi ürünler indirimde?

02 ARALIK SALI BİM AKTÜEL ÜRÜN VE FİYAT LİSTESİ
• Nutella 1 kg: 329 TL
• Protein Ocean Çikolata Aromalı Whey 750 g: 799 TL
• Protein Ocean Pirinç Kreması 1000 g: 189 TL
• %100 Fıstık Ezmesi 330 g: 99 TL
• Protein Ocean Kreatin 250 g: 299 TL
• Pre-Workout & Collagen Ahududu 250 g: 299 TL
• Kakaolu Fındık Kreması 300 g: 239 TL
Atıştırmalıklar & İçecekler
• Eti Wanted Karamelli Bar 32 g x4: 59 TL
• Marshmallow Sweeto 10 g x40: 149 TL
• Tamek Meyveli İçecek 315 ml: 29,50 TL
• Müver Şekersiz Yaban Mersini & Açaí Soğuk Çay 1 L: 42,50 TL
• Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L: 39,50 TL
• Matcha Latte Tozu 8 g: 24,50 TL
Çikolata & Kurabiye
• Kinder Country 23,5 g x2: 19 TL
• Kinder Süt Dilimi Kek 28 g x4: 57 TL
• Kinder Bueno 21,5 g x2: 29 TL
• Muzlu Mini Kek Bifa 170 g: 39 TL
• Eti Burçak Fındık Ezmesi Bisküvi 119 g: 39 TL
• Nestle Chunky Kurabiyeli 38 g: 35 TL
• Eti Aşk Harli Kraker 140 g: 25 TL
• Kinder Bueno White 39 g: 32 TL
• Bompi Zencefilli Tarçınlı Kurabiye 300 g: 75 TL
Çikolata Tabletleri
• Milka Sütlü Fındıklı 45 g: 39 TL
• Milka Sütlü 45 g: 39 TL
• Milka Lu Krakerli 87 g: 65 TL
• Patissweis Churroslu Tablet Çikolata 100 g: 99 TL