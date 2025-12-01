Viral Galeri Viral Liste 2-5 Aralık BİM aktüel listesi yayınlandı: Bu hafta hangi ürünler indirimde?

2-5 Aralık BİM aktüel listesi yayınlandı: Bu hafta hangi ürünler indirimde?

Aralık ayının ilk BİM aktüel kataloğu yayımlandı ve 2-5 Aralık 2025 döneminde geçerli indirimler belli oldu. Bu hafta elektronik aksesuarlardan saç bakım cihazlarına, temizlik ve mutfak ürünlerinden ev tekstiline kadar birçok kategoride dikkat çekici fiyatlar sunuluyor. Tüketicilerin merak ettiği indirim listesi katalogla birlikte netleşti.

BİM, Aralık ayının ilk günlerinde dikkat çeken kampanyalarla raflarını yeniledi. 2-5 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunda elektronik eşyalardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve oyuncaklara kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar sunuluyor. Bu hafta indirime giren ürünler merak edilirken, mağazanın yeni dönem fırsat listesi şimdiden yoğun ilgi görüyor.

02 ARALIK SALI BİM AKTÜEL ÜRÜN VE FİYAT LİSTESİ

• Nutella 1 kg: 329 TL
• Protein Ocean Çikolata Aromalı Whey 750 g: 799 TL
• Protein Ocean Pirinç Kreması 1000 g: 189 TL
• %100 Fıstık Ezmesi 330 g: 99 TL
• Protein Ocean Kreatin 250 g: 299 TL
• Pre-Workout & Collagen Ahududu 250 g: 299 TL
• Kakaolu Fındık Kreması 300 g: 239 TL

Atıştırmalıklar & İçecekler

• Eti Wanted Karamelli Bar 32 g x4: 59 TL
• Marshmallow Sweeto 10 g x40: 149 TL
• Tamek Meyveli İçecek 315 ml: 29,50 TL
• Müver Şekersiz Yaban Mersini & Açaí Soğuk Çay 1 L: 42,50 TL
• Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L: 39,50 TL
• Matcha Latte Tozu 8 g: 24,50 TL

Çikolata & Kurabiye

• Kinder Country 23,5 g x2: 19 TL
• Kinder Süt Dilimi Kek 28 g x4: 57 TL
• Kinder Bueno 21,5 g x2: 29 TL
• Muzlu Mini Kek Bifa 170 g: 39 TL
• Eti Burçak Fındık Ezmesi Bisküvi 119 g: 39 TL
• Nestle Chunky Kurabiyeli 38 g: 35 TL
• Eti Aşk Harli Kraker 140 g: 25 TL
• Kinder Bueno White 39 g: 32 TL
• Bompi Zencefilli Tarçınlı Kurabiye 300 g: 75 TL

Çikolata Tabletleri

• Milka Sütlü Fındıklı 45 g: 39 TL
• Milka Sütlü 45 g: 39 TL
• Milka Lu Krakerli 87 g: 65 TL
• Patissweis Churroslu Tablet Çikolata 100 g: 99 TL

• Filiz Makarna 500 g: 24,50 TL
• Siyah Zeytin İnci 1 kg (231–290 adet/kg): 197 TL
• Basmati Pirinç 1 kg: 89 TL
• Bulgur Çeşitleri 1 kg: 39,50 TL
• Blok Margarin Bizim 1 kg: 119 TL
• Domates Salçası Tamek 1500 g: 129 TL
• Yeşil Zeytin Dolgulu 1 kg: 179 TL
• Haşlanmış Bakliyat 800 g: 29,50 TL

Sos – Baharat – Yağ

• Sirke Çeşitleri 500 ml: 35 TL
• Kaya Tuzu 1500 g: 17,50 TL
• Bitkisel Yağ Çeşitleri 500 ml: 69 TL
• Yağlı Pul Biber 250 g: 65 TL
• Çeşni Çeşitleri 150 g: 59 TL
• Srirachalı Mayonez 320 g: 35 TL
• Sweet Chili Sos 500 g: 79 TL

Hazır Gıda – Atıştırmalık

• Lavas Tortilla 10'lu: 52,50 TL
• Taco Kabuk 8'li: 55 TL
• Egg Noodle 350 g: 49,50 TL
• Bardak Noodle Çeşitleri 60 g: 24,50 TL
• Susamlı Gevrek Ekmek 200 g: 85 TL
• Nesquik Tahıl Gevreği 2x700 g: 160 TL
• Profiterol 245 g: 115 TL
• Tartalet 245 g: 115 TL
• Karbonat 1 kg: 17,50 TL

• Dost %0,5 Yağlı Süt 1 L: 22,50 TL
• Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g: 269 TL
• Yarım Yağlı Tost Peyniri Milk Academy 1500 g: 299 TL
• Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g: 219 TL
• Tereyağı 1000 g: 399 TL
• Ricotta Peyniri 200 g: 65 TL
• Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 3 Dilim: 179 TL
• Lor Peyniri 1000 g: 62,50 TL
• Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g: 259 TL
• Peynir Çeşitleri 200 g: 69,50 TL

Süt – Yoğurt – Kefir – Ayran

• Labne 3x180 g: 119 TL
• Az Yağlı Yoğurt 3 kg: 105 TL
• Orman Meyveli Kefir 1 L: 72,50 TL
• Ayran 200 ml: 7 TL
• Orman Meyveli Süt 200 ml: 10,50 TL

Et ve Şarküteri

• Hindi Uzun Sosis 430 g: 79 TL
• Piliç Jumbo Sosis 330 g: 69 TL

Tatlı ve Atıştırmalık

• Revani 500 g: 72,50 TL
• Puding 4'lü: 50 TL

Dondurulmuş Ürünler

• Piliç Sarma 1000 g: 79 TL
• Piliç Döner 1000 g: 249 TL
• Piliç Çıtır Fileto 1000 g: 149 TL
• Sardalya Fileto 500 g: 119 TL
• Kelle Paça Çorbası 480 g: 59 TL

05 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL – ÜRÜN VE FİYAT LİSTESİ

• Akrilik Metal Makas: 149 TL
• Akrilik Bant Kesici: 129 TL
• Akrilik Masaüstü Kalemlik: 169 TL

Kırtasiye Ürünleri

• Şeffaf Pullı Kalem Kutusu: 119 TL
• Tüylü Eğlenceli Tükenmez Kalem: 69 TL
• Renkli İçi Figürlü Kalem: 65 TL
• Eğlenceli 4 Renkli Kalem: 75 TL
• Squishy Defter: 169 TL
• Pati Fosforlu Kalem: 99 TL
• Yapışkanlı Not Kağıdı: 69 TL
• Simli 2026 Ajanda: 199 TL
• Şeffaf Renkli Bant: 49 TL
• Simli Zarf Dosya: 79 TL
• Şeffaf Cetvel 20 cm: 69 TL
• Eğlenceli Hesap Makinesi: 175 TL
• Figürlü Pelüş Kalemlik: 179 TL

Kalemler – Aksesuarlar

• Shaking Versatil Kalem: 59 TL
• Pati Versatil Kalem: 15 TL
• Sticker Çeşitleri: 19 TL
• 2026 Günlük Ajanda: 89 TL
• Simli Makas Seti: 89 TL
• Break Resistant Versatil Kalem: 79 TL
• BIC Fix Strong Japon Yapıştırıcı: 29 TL
• Pastel Fosforlu Kalem: 89 TL

