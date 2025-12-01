Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB takvimi

2025 BEDELLİ ÜCRETİ VE EK BEDEL DÜZENLEMESİ

Yeni yılda bedelli askerlik ücreti, yoklama kaçağı ya da bakaya olmayan adaylar için 280.850,64 TL olarak açıklandı. Bu tutarın en geç 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar yatırılması gerekiyor.

Yoklama kaçağı veya bakaya durumda olan yükümlüler ise belirlenen bedelin yanında her gecikmiş ay için 4.095,74 TL ek ücret ödemekle yükümlü olacak. Ek bedelin hesaplaması askerlik şubeleri tarafından yapılarak yükümlülere bildirilecek.