Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB takvimi
Bedelli askerlik takvimine dair beklenen ayrıntılar, Milli Savunma Bakanlığı'nın son duyurusuyla kesinleşti. Açıklamaya göre, 2025 yılında bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyen yükümlülerin başvurularını yılın son iş günü olan 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Bu tarihin ardından yapılacak işlemler geçerli sayılmayacak ve başvurular kabul edilmeyecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 06:32