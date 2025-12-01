Viral Galeri Viral Liste Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB takvimi

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB takvimi

Bedelli askerlik takvimine dair beklenen ayrıntılar, Milli Savunma Bakanlığı'nın son duyurusuyla kesinleşti. Açıklamaya göre, 2025 yılında bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyen yükümlülerin başvurularını yılın son iş günü olan 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Bu tarihin ardından yapılacak işlemler geçerli sayılmayacak ve başvurular kabul edilmeyecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 06:32
2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB takvimi

Bedelli askerlik sürecine ilişkin beklenen ayrıntılar netleşmeye devam ederken, başvurularını tamamlayan adayların celp-sevk dönemleri ile temel eğitim alacakları birliklerin ne zaman duyurulacağı da belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılına ilişkin planlamanın yılın ilk ayında paylaşılacağını bildirdi. Böylece yükümlüler, yeni yılın hemen başında göreve çağrılacakları tarihleri öğrenebilecek.

2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB takvimi

YERLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığın duyurusuna göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp-sevk dönemleri ve eğitim alacakları birliklerin listesi 2026 Ocak ayında hem e-Devlet üzerinden hem de askerlik şubelerinde ilan edilecek. Bu kapsamda başvuru işlemlerini 2025 yılı içinde tamamlayan adaylar, Ocak ayındaki sınıflandırma sonuçlarıyla birlikte sevk planlamalarını netleştirmiş olacak.

2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB takvimi

BAŞVURULARDA SON TARİH 31 ARALIK 2025

2025 yılı için bedelli askerlik başvuruları, yılın son mesai günü olan 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuru süreci; yoklamanın tamamlanmasını, bedelli tercihlerinin işaretlenmesini ve ücretin eksiksiz yatırılmasını kapsıyor. Yoklamasını yaptırmayan yükümlüler için "Askerliğe Elverişlidir" sağlık raporu zorunlu tutuluyor.

2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB takvimi

Mevzuata göre yoklama kaçağı, saklı ya da bakaya durumda olan kişilerin başvuru sonrası işlemlerini eksik bırakması veya ödemeyi zamanında yapmaması halinde bedelli hakları geçersiz sayılacak.

2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB takvimi

2025 BEDELLİ ÜCRETİ VE EK BEDEL DÜZENLEMESİ

Yeni yılda bedelli askerlik ücreti, yoklama kaçağı ya da bakaya olmayan adaylar için 280.850,64 TL olarak açıklandı. Bu tutarın en geç 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar yatırılması gerekiyor.

Yoklama kaçağı veya bakaya durumda olan yükümlüler ise belirlenen bedelin yanında her gecikmiş ay için 4.095,74 TL ek ücret ödemekle yükümlü olacak. Ek bedelin hesaplaması askerlik şubeleri tarafından yapılarak yükümlülere bildirilecek.

SON DAKİKA