Kayseri'de ve hemen ardından Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz tarafından kontrol edilen bölgedeki bazı şehirlerde yaşananlarla ilgili için İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın söyledikleri, dikkat çekici.

'Kayseri'deki olayların ardından sosyal medyada 79 bin hesaptan 343 bin paylaşım yapıldığını' vurgulayan Bakan Yerlikaya, 'bu hesapların yüzde 37'sinin bot hesap ve paylaşımların yüzde 68'inin provokatif amaçlı ve negatif' olduğunu belirtiyor.

Daha olaylar yeni başlamışken, yüzde 37'sinin bot olduğu bilinen 79 bin hesaptan, yaklaşık yüzde 70'i olayları daha da kışkırtmayı amaçlayan 343 bin paylaşımın yapılması, sıradan bir durum değil. Yaşananlar, şer güçlerin ciddi bir koordinasyonla çalıştıklarını gösteriyor.

Bot -yani robot- hesaplar kullanma konusunda mahir oldukları bilinen FETÖ ve PKK yanlılarının kendi hesapları üzerinden gönderdikleri mesajlar da, olayların ardında kimlerin olduğunu anlamayı kolaylaştırıyor.

Bakan Yerlikaya'nın sonraki açıklamalarından, taciz olayını bahane ederek etrafı yakıp yıktıkları için gözaltına alınan yaklaşık 500 kişiden 300'ünün, dışarıdan getirildikleri anlaşılan uyuşturucu, yağma, yaralama ve taciz sabıkalılarından oluştuğunu öğreniyoruz. Bakanın açıklamaları ve başka emareler yaşananların birilerince tertiplendiğinin açık delilleri.

Ortalığı karıştırabilmek için bahane bekleyen FETÖ ve PKK yanlılarının, Kayseri'deki olayı bir fırsat bilerek önce burayı karıştırdıkları ve ardından da aynı şekilde kuzey Suriye'de de bölge dışından getirdikleri grupları harekete geçirdikleri anlaşılıyor.

Gerçekleştiği söylenen taciz olayının da aslında tezgahın bir parçası olup olmadığı, tartışılan hususlardan. Tuvalette gerçekleştiği söylenen tacizi videoya çeken kişinin, neden engellemediği ya da polise haber vermediği de, önemli bir soru.

Türkiye'nin kendilerine sağladığı huzur ve güven ortamı sebebiyle memleketlerinde yaşamaya başlayan Suriyeliler, olayları çoğu maskeli kişilerin çıkardıklarını söylüyorlar. Bölgede Türk araçlarına ve bu arada bayrağımıza saldırılarda bulunan alçakların bunları videoya kaydedip servis etmeleri, tezgahın devamı.

Kayseri'de meydana gelen ve asla kabul edilemeyecek olay sebebiyle emniyet güçlerinin devreye girmesine rağmen, kışkırtılan insanların sebebiyet verdiği olaylar, ülkemize yönelik saldırıların yeni bir şekli.

Sivas Madımak ve Gezi Parkı olaylarını hatırlatan gelişmelere karşı güvenlik güçlerimizin teyakkuzda olacağı, şüphesiz. Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde de aynı hassasiyetin gerektiğini, artık öğrenmiş durumdayız.

Ülkemizi peşkeş çekmeye çabalayanların boş durmayacakları ve ortalığı karıştırmak için yeni yöntemler deneyecekleri, net. Teslimiyetin yok olmak manasına geldiğini bilenlere düşen görev de asla oyuna gelmemek…

Muhalefetin gelişmelerle ilgili ibretlik tavrı, başka bir problem…