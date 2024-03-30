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EKREM KIZILTAŞ
Mukayese…

Mukayese…

30.03.2024, Cumartesi

Seçmenlerin neye göre oy verdikleri, içinden çıkılması zor ve son derecede kompleks bir konu. Adaylardan birinin giyim tarzını ya da bir jestini beğendiği için oy verebilecek olanlar yanında sıkı bir araştırma yaptıktan sonra daha iyi hizmet edeceğine inandığı adaylara oy verenler de var.

Genel seçimlerde siyasi taraftarlığın çok daha önemli olduğu ve belediye seçimlerinde adayların özelliklerinin biraz daha ön plana çıktığı genel bir kabuldür. Önümüzdeki seçime bu açıda bakılırsa, 'halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışı ile çalışan Cumhur İttifakı adaylarının ülke genelinde seçimleri açık ara kazanmaları gerekir…

Ancak, durumun tam olarak böyle olmadığını ve bunun en açık ispatının da adaylarının hizmet özürlü olduğunu herkesin bildiği CHP'nin, bazı kentlerde ceket koysa bile seçimleri alabilmesi olduğunu söylemek gerek.

Pazar günü yapılacak seçimle ilgili önemli hususlardan birisi de, partiler arasındaki gizli ya da açık iş birlikleri. PKK'nın uzantısı olduğunu saklamaya bile gerek görmeyen DEM Parti ile CHP'nin kent uzlaşısı kılıflı bölgesel ittifakları bunun en açık örneği.

CHP ile DEM arasındaki bilinen bu ittifak yanında, herhangi bir iddiaları olmasa da 'kaybettirme gücü' olduğunu düşünen bazı partilerin, taban tabana zıt oldukları CHP'ye destek olmaları, bu seçime has garipliklerden.

Genel seçimde Cumhur İttifakı ile hareket eden Yeniden Refah'ın, başta İstanbul olmak üzere kritik bazı yerlerde Cumhur İttifakı'na gidecek oyları bölerek CHP'nin kazanması için çalışması, bu garipliklere örnek…

İyi Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu'nun, hazine yardımı almayan YRP'nin yüksek meblağlar gerektiren seçim masraflarını kimin karşıladığını gündeme getirmesinin manidar olduğunu da unutmayalım…

Murat Kurum'un YRP sebebiyle zorlanacağını düşünenler, Saadet'in benzer tavırlarına kızarak kurulan YRP'nin, şimdi Saadet gibi davranmasını anlamakta zorlanıyorlar. Ancak, YRP seçmenlerinin İstanbul'da yalanları ile öne çıkan İmamoğlu'nu değil, kendileri gibi birisi olan Murat Kurum'u destekleyecekleri, güçlü bir beklenti.

Değerlendirme kriteri hizmet olursa, Cumhur İttifakı adaylarının İstanbul ve diğer kentlerde açık ara önde oldukları ve onlara kaybettirmeye çalışanların başlıca silahlarının yalanlardan ibaret olduğu, açık…

YRP adına yapılan eleştirilerin, yalanları ile meşhur İmamoğlu'na destek için yapılması, utanç verici. Hamas'a terörist diyen birine seçim kazandırmaya çabalayanların, cımbızla seçtikleri malzemelerle AK Parti'ye yüklenmeleri, işin en üzücü tarafı. İsrail'le ticaret ve benzeri iddiaların yalan olduğunu ve Gazze'ye söylenemeyecek yardımlar yapıldığını da iyi biliyorlar üstelik…

Murat Kurum ile İmamoğlu arasında mukayese yapacak YRP kitlesinin tercihi zaten bellidir... AK Parti'ye kaybettirme çabasının kişisel çıkarlar dışında bir izahı da yok zaten…

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