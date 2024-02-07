Biz böyle bir milletiz…

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından tam manasıyla bir can pazarı yaşandığını ve netice olarak 53.537 insanımız hayatını kaybederken 108 bin kişinin de yaralandığını, biliyoruz.

Depremin 11 ilimizi ağır bir şekilde vurduğu anlaşıldıktan hemen sonra milli bir seferberlik yaşandığı, malum. Hava şartları ve depremin sebep olduğu hasar sebebiyle, zorluklarla bölgeye ulaşan kamu görevlileri, STK'lar ve insanımızın kelimenin tam manasıyla bir dayanışma destanı yazdığı da…

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde yaşananları hatırlayınca, kayıplarımız için gözyaşı dökmemek mümkün değil. Ancak, devlet millet kaynaşmasının mükemmelliği ve dünyanın hemen her ülkesinden yardıma koşarak, insanlığın ölmediğini gösterenler hatırlanınca da mutluluk hissediyorsunuz.

Bölge insanı ya da dışarıdan gelenleriyle, deprem ve sonrasında yaşananlara bizzat şahitlik edenlerin anlattıklarından, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle harekete geçen devletin, hızlı bir şekilde müdahaleye başladığını anlıyorsunuz.

Kötü niyetli propagandalara kızgınlıklarından, bölge insanının ve arama, kurtarma çalışmalarına doğrudan katılanların ısrarla vurguladıkları şeylerden birisi de, bölgedeki birliklerden gelen askerlerin, depremin ilk saatlerinde başlayan çalışmalarda yer aldıkları.

Deprem sonrasının en önemli konularından birisi de, bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, bir yandan da karakış şartlarında milyonlarca insanın ihtiyaçlarının karşılanması idi şüphesiz. Bugünden geriye bakılınca bunun da mükemmele yakın bir şekilde gerçekleştirildiği anlaşılıyor.

Yapılanları itibarsızlaştırmak için gayret edenlerin, hala melanetlerini sürdürdükleri ve gerek deprem sonrası müdahale ve gerekse yaraların sarılması konusunda gösterilen muhteşem başarıyı gölgelemeye çalıştıkları, bir vakıa…

Çeşitli niyetlerle bölgeye gelen yabancıların hemen hepsinin altını çizdikleri şey ise, böyle bir felaketin altından bir başka ülkenin kesinlikle bu kadar başarıyla kalkamayacağı gerçeği… Bu da gösteriyor ki, biz hakikaten büyük bir millet ve hakikaten büyük bir devletiz…

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İlçedeki STK'lar ve iş adamlarının katkılarıyla Bağcılar Belediyesi'nce kurulan Malatya'nın merkez Battalgazi İlçesi'ndeki Geçici Konaklama Merkezi'ne giderken şahit olduklarımız, deprem yaraların sarılmasında büyük mesafeler alındığının en açık göstergelerinden.

Adıyaman Malatya arasında ve özellikle de Malatya'ya girişte havalimanı yakınlarındaki inşaat yoğunluğu, kalıcı konutlar konusunda verilen sözlerin büyük çapta yerine getirildiğini ve buna devam edildiğini anlamayı sağlıyor.

Battalgazi'deki Bağcılar Belediyesi Geçici Konaklama Merkezi, 505 konteynerden oluşuyor ve 2 bin 500 depremzedeye ev sahipliği yapıyor. Anaokulu ve mescidi de bulunup, AFAD tarafından yönetilen konteyner kente yönelik desteklerini sürdürdüklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, depremzedeler kalıcı konutlara geçene kadar da buna devam edeceklerini söylüyor.

Depremin birinci yıldönümünde, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve beraberindeki bir heyetle konteyner kenti ziyarete gelip buradaki mevlüt merasimine katılan Başkan Abdullah Özdemir'in, konteyner kent sakinleri ve özellikle de kısa bir süre 500 bisiklet hediye ettiği çocuklar tarafından sitayişle karşılandığını da unatmayalım...