Önümüzdeki Salı, Asrın Felaketi de denilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir yılı doluyor. Doğrudan 11, dolaylı olarak 18 şehrimizi etkileyen depremlerin üzerinden bir sene geçtikten sonra ne durumda olduğumuz, önemli bir konu.

İletişim Başkanlığı'nın yerli ve yabancı medya mensupları için düzenlediği programda, bir yıl sonra deprem bölgesinin geldiği durumu gözleme imkanı bulduk. Yerli ve yabancı 70 civarında medya mensubu ile Gaziantep'ten başlayıp, Nurdağı, Islahiye, İskenderun ve Hatay Antakya'yı kapsayan yolculuğumuz, öğretici oldu.

Öncelikle, deprem sırasında ve sonrasında bölgede yaşananları bizzat duruma müdahale eden ve gelişmelerin her aşamasında içinde bulunanlardan dinleme fırsatı bulduk. Olayların sıcaklığı devam ederken kasıtlı olarak oluşturulan iddiaların hala birilerinin dilinde olması, bunun başlıca sebeplerinden.

Gaziantep Valiliği'nde birim müdürlerini dinlerken, bir yıl içinde yapılanlar, halen yapılmaya devam edilenler ve bundan sonra yapılacaklar konusunda bilgiler ve deprem süreci ile ilgili iddialara da cevaplar aldık.

Deprem sırasında Rize Valisi iken, Koordinatör Vali olarak Nurdağı'na gönderilen ve daha sonra Gaziantep Valisi olan Kemal Çeber de, askerlerin depremde sahaya geç indikleri ve benzeri iddiaları örnekleri ile net bir şekilde yalanladı.

Deprem sonrası Gaziantep genelinde yapılanlar ve bir yıl sonra gelinen durumla ilgili aktarılan bilgiler, hakikaten gurur verici. Deprem bölgesindeki her yerde olduğu gibi, yaraların sarılması konusunda büyük mesafelerin alındığı ve hayatın normal akışına kavuştuğu Gaziantep'in, depreme karşı alınacak tedbirler konusunda dünya çapında bir ilgi odağı haline geldiğini öğrenmek de memnuniyet vericiydi.

Depremin en çok zarar verdiği yerlerden Nurdağı, yoğun çabalar neticesinde neredeyse tamamen toparlanmış durumda. Deprem öncesi 42 bin olan nüfus neredeyse aynı seviyeye çıkmış. Kalıcı konut inşaatları hızla sürerken, ilçede esnafın işyerlerine öncelik verilen ilçede üç ayrı bölgede 450 civarında dükkanı teslim alan esnaf, çoktan faaliyete geçmiş.

Yine en çok zarar gören yerlerden birisi olan Islahiye'de kalıcı konutların inşaatlarının birçoğu bitmiş. Bu Pazar günü Cumhurbaşkanımızın da katılacağı törenle bitenlerin kura çekimi yapılacak ve ve teslimatlarına başlanacak. Toplam 4537 konuttan kalanların da peyder pey teslimine başlanacağı ve bunun en geç birkaç ay içinde biteceği belirtiliyor.

Aynı durum İskenderun ve Antakya için de geçerli. Bir yandan kalıcı konutların ve bir yandan da okul, hastane gibi binaların yapımı hızla devam ediyor.

Güçlü bir devlet olduğumuzu ve bir kez daha müşahede ettiğimiz gezinin özeti, deprem bölgesindeki inşa ve ihya faaliyetlerinin tamamlanmak üzere olduğu ve başlayan teslimatların önümüzde kış öncesi tamamlanacağı…